Zürich - Die Grossbank UBS erhält im Ringen um strengere Eigenkapitalvorschriften Unterstützung von prominenten Zürcher Freisinnigen. In einem von der NZZ zitierten Brief an die nationalen FDP-Politiker machen sich Regierungspräsidentin Carmen Walker Späh und der Zürcher FDP-Präsident Filippo Leutenegger für weniger strenge Vorschriften stark. Die Politiker bezeichnen in dem Brief die vom Ständerat beschlossenen Kapitalanforderungen als «viel zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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