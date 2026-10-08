Fürth/München (ots) -Auf dem Weg zu noch mehr Verbrauchernähe in ganz Deutschland geht NORMA auch in diesem Jahr wieder den direkten Weg: Am 06. Oktober war der Lebensmittel-Discounter mit mehr als 40 Expansionsleiterinnen und Expansionsleitern auf der EXPO REAL in München vertreten. Die Teilnahme an der führenden Fachmesse der Immobilienwirtschaft unterstreicht, welchen Stellenwert die gezielte Erweiterung des Geschäftsgebiets in der Unternehmensstrategie einnimmt.Dabei trat NORMA als besonders flexibler und innovativer Gesprächspartner für Makler, Planer und Besitzer von Handelsimmobilien auf. Vom Kauf passender Flächen und Gebäude bis hin zur Miete und Erbpacht mit NORMA ist einfach alles möglich. Auch bei den vorhandenen Größen passt NORMA sein Konzept gezielt an die vorhandenen Gegebenheiten an: Die Spanne reicht von rund 800 Quadratmetern bis zu mehr als 1.500 Quadratmetern - je nach dem, was möglich ist.Angesichts dieser Flexibilität und der noch vorhandenen "weißen Flecken" auf der Karte - insbesondere in Niedersachen und Teilen von NRW - ist der fränkische Lebensmittel-Händler der perfekte Partner für Städte, Kommunen und die Immobilienwirtschaft, mit denen in ganz Deutschland Gespräche laufen. Der Messeauftritt gibt ebenfalls dazu die Gelegenheit. Bestehende Verbindungen werden gepflegt und neue Kontakte geknüpft.Gewachsene Beziehungen machen NORMA zum gefragten GesprächspartnerDie Kolleginnen und Kollegen von NORMA führen auf dem Messegelände zahlreiche Gespräche mit Marktteilnehmenden der Immobilienbranche - und auch mit Städten, Gemeinden, Wirtschaftsförderungen, Investoren, Projektentwicklern und Bauunternehmen.Dabei zeigt sich immer wieder, dass das Vorgehen von NORMA auf Zuspruch stößt und das Unternehmen in der Branche als verlässlicher Partner gilt. Genau diese Basis ermöglicht es, schon während der Messe erste Entwicklungsmöglichkeiten für das Filialnetz auszuloten und die nächsten Schritte gemeinsam zu besprechen. In den kommenden Wochen folgt der vertiefende Austausch, in dem aus den vielversprechenden Ansätzen konkrete Objekte zum Kauf oder zur Miete herausgefiltert werden.Bei der Standortauswahl verfolgt der fränkische Discounter stets ein klares Ziel. Einerseits sollen kleinere, in die Jahre gekommene Filialen in Innenstadtlagen durch zeitgemäße Märkte ersetzt werden. Andererseits will NORMA sein Geschäftsgebiet mit zusätzlichen Standorten weiter ausbauen. Als besonders zukunftsträchtig gelten dabei moderne, großflächige Neubauten mit ausreichend Parkplätzen an gut frequentierten Verkehrslagen.Verbrauchernähe als oberste PrämisseMit seiner Expansionsstrategie will NORMA das Filialnetz weiter verdichten und die weißen Flecken auf der Deutschlandkarte Schritt für Schritt schließen. Für Kundinnen und Kunden bedeutet das kürzere Wege zum nächsten Discount-Einkauf. Zugleich profitiert das Unternehmen von Synergien in der Logistik und immer kürzeren Lieferwegen, was den Betrieb insgesamt nachhaltiger werden lässt. Aber auch für Partnerinnen und Partner aus der Immobilienwirtschaft eröffnen sich dadurch attraktive Perspektiven. NORMA sucht langfristige Zusammenarbeit und bringt die konsequente Bereitschaft mit, Projekte gemeinsam und zuverlässig umzusetzen.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6367112