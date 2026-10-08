Stainz (ots) -Viele B2B-Unternehmen investieren heute hohe Summen in Marketing, Leadgenerierung und digitale Kampagnen. Trotzdem bleibt ein großer Teil des Umsatzpotenzials ungenutzt - nicht wegen zu weniger Anfragen, sondern wegen fehlender Prozesse nach dem ersten Kontakt. Mit RISultify hat Ferdinand Ruppert deshalb eine Lösung entwickelt, die genau dort ansetzt, wo in vielen Unternehmen wertvolle Verkaufschancen verloren gehen. Was er anders macht als klassische Callcenter oder Leadagenturen und warum sein Ansatz für viele Unternehmen so relevant ist, erfahren Sie hier.B2B-Unternehmen mit hochpreisigen Produkten oder erklärungsbedürftigen Dienstleistungen kennen die Lage nur zu gut: Die Kampagnen laufen, die Anfragen kommen herein - und trotzdem bleibt der Umsatz hinter den Erwartungen zurück. Das Ziel ist klar. Aus eingehenden Kontakten sollen echte Verkaufsgespräche werden. Der Vertrieb soll mit den richtigen Interessenten sprechen. Und die Ausgaben für Marketing und Leadgewinnung sollen sich am Ende auch rechnen. In der Praxis sieht es jedoch oft anders aus. Häufig fehlt intern ein klarer Ablauf, um Anfragen konsequent zu prüfen und sauber weiterzuverfolgen. Ungefilterte Kontakte landen direkt beim Vertrieb. Dort kosten sie Zeit, obwohl sie fachlich, beim Budget oder beim Bedarf nicht passen. Erfahrene Verkäufer sprechen dann mit Menschen, die nicht kaufbereit sind, kein passendes Anliegen haben oder das Angebot des Unternehmens nicht richtig verstanden haben. Die Folgen spüren viele Teams schnell: Frust steigt, Abschlussquoten sinken, das Vertrauen in die eigene Leadquelle schwindet. "Das eigentliche Problem liegt nicht darin, dass zu wenige Anfragen entstehen, sondern darin, dass zwischen Anfrageeingang und Verkaufsgespräch zu viel Potenzial liegen bleibt", erklärt Ferdinand Ruppert von RISultify."Wer hochpreisige Angebote verkauft, kann es sich nicht leisten, gute Anfragen in einer Datenbank liegen zu lassen oder sie ohne klare Vorarbeit an den Vertrieb weiterzureichen. Ich kenne dieses Problem nicht aus Büchern, sondern aus meinem eigenen Unternehmen - und genau deshalb weiß ich, wie man es löst", sagt Ferdinand Ruppert. Diese Erkenntnis basiert nicht auf theoretischen Konzepten, sondern auf jahrzehntelanger unternehmerischer Praxis. Als Geschäftsführer eines 97 Jahre alten Installationsunternehmens in vierter Generation übernahm er bereits mit 27 Jahren die Verantwortung für den Familienbetrieb. Zuvor sammelte er umfangreiche Erfahrungen im Softwarevertrieb und war am Aufbau von Vertriebsteams in Deutschland, Österreich und der Schweiz beteiligt. Im eigenen Unternehmen stellte er fest, dass selbst zahlreiche Anfragen wenig Nutzen bringen, wenn niemand sie konsequent vorqualifiziert. Aus dieser Erfahrung entstand schließlich RISultify - eine praxisnahe Vertriebsunterstützung von Unternehmer zu Unternehmer. Ziel ist es, Unternehmen dabei zu helfen, aus bestehenden Anfragen verwertbare Verkaufschancen zu machen und den Vertriebsprozess deutlich effizienter zu gestalten.Wenn viele Anfragen nicht automatisch zu mehr Umsatz führenEntscheidend für den Vertriebserfolg ist nicht allein die Anzahl der eingehenden Anfragen, sondern die Qualität ihrer Bearbeitung. Genau hier setzt RISultify an. Statt neue Leads zu verkaufen, arbeitet das Unternehmen mit den bereits vorhandenen Anfragen seiner Auftraggeber. Eingehende Kontakte werden systematisch geprüft und hinsichtlich Bedarf, Passung, Dringlichkeit und weiterer vertriebsrelevanter Faktoren eingeordnet. Ziel ist es, dem Vertrieb nicht einfach eine Liste von Kontaktdaten zu übergeben, sondern aussagekräftige Informationen für das spätere Verkaufsgespräch bereitzustellen.Gerade bei komplexen oder erklärungsbedürftigen Angeboten reicht es nicht aus, lediglich Name, Telefonnummer und Budget zu kennen. Verkäufer benötigen Informationen über konkrete Herausforderungen, Entscheidungswege und den tatsächlichen Bedarf eines Interessenten. Durch diese Vorarbeit können sich Vertriebsteams auf die Gespräche konzentrieren, die tatsächlich Potenzial besitzen. Gleichzeitig werden Ressourcen geschont und die Qualität der Vertriebsarbeit erhöht.RISultify setzt auf individuelle Vorqualifizierung statt StandardprozesseWie diese Vorqualifizierung in der Praxis aussieht, hängt von den Anforderungen des jeweiligen Unternehmens ab. Deshalb nimmt sich Ferdinand Ruppert zu Beginn jeder Zusammenarbeit bewusst Zeit, seine Kunden kennenzulernen. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur Produkte oder Dienstleistungen, sondern auch die Zielgruppe, typische Kundenanfragen und die bestehenden Vertriebsprozesse. Gemeinsam wird definiert, welche Informationen ein Vertriebsteam tatsächlich benötigt, um eine Anfrage sinnvoll bewerten und weiterverfolgen zu können. "Jedes Unternehmen hat andere Kunden, andere Herausforderungen und andere Verkaufsprozesse. Deshalb kann eine professionelle Qualifizierung niemals nach einem starren Standardleitfaden funktionieren", erklärt Ferdinand Ruppert.Darin sieht er auch einen wesentlichen Unterschied zu klassischen Callcentern und reinen Leadgenerierungsanbietern. Während Callcenter häufig auf hohe Gesprächszahlen ausgelegt sind und Leadanbieter in erster Linie neue Kontakte liefern, konzentriert sich RISultify auf die individuelle Einordnung bereits vorhandener Anfragen. Ziel ist es, Bedarf, Herausforderungen und grundsätzliche Passung eines Interessenten möglichst frühzeitig zu erkennen und dem Vertrieb eine belastbare Grundlage für die weitere Kommunikation zu liefern.Die eigentliche Vertriebsarbeit bleibt dabei selbstverständlich beim Kunden. Vertragsabschlüsse übernimmt RISultify nicht. Stattdessen versteht sich das Unternehmen als unterstützender Partner im Hintergrund, der Vertriebsteams dabei hilft, ihre Zeit gezielt auf die aussichtsreichsten Gespräche zu konzentrieren.Mehr als Lead-Qualifizierung: Warum Anfragen eine wertvolle Erkenntnisquelle für Unternehmen sind"Die Aussage 'Die Leads sind schlecht' höre ich häufig. Oft fehlen jedoch belastbare Informationen darüber, warum Anfragen tatsächlich nicht passen", erläutert Ferdinand Ruppert. Deshalb liefert RISultify seinen Kunden nicht nur qualifizierte Kontakte, sondern auch wertvolle Erkenntnisse aus den Gesprächen mit Interessenten.Unternehmen erfahren beispielsweise, welche Themen besonders häufig angesprochen werden, welche Bedürfnisse bestehen oder ob viele Anfragen zu Leistungen eingehen, die gar nicht angeboten werden. Diese Informationen helfen dabei, Marketingkampagnen gezielt zu verbessern, Zielgruppen präziser anzusprechen und interne Prozesse weiterzuentwickeln. Unternehmen erhalten so nicht nur bessere Verkaufschancen, sondern gewinnen zugleich ein deutlich klareres Bild über die Qualität ihrer Anfragen und die Erwartungen potenzieller Kunden.RISultify: Qualifizierte Anfragen als entscheidender WettbewerbsvorteilDie Zusammenarbeit mit RISultify verändert den Blick auf eingehende Kundenanfragen grundlegend. Statt Kontakte ungeprüft an den Vertrieb weiterzugeben oder als reine Verwaltungsaufgabe zu betrachten, werden sie systematisch eingeordnet und für den weiteren Verkaufsprozess nutzbar gemacht.Gerade bei hochpreisigen oder erklärungsbedürftigen Angeboten macht das einen großen Unterschied. Vertriebsteams gehen nicht mehr unvorbereitet in Gespräche, sondern wissen bereits, welche Themen den Interessenten beschäftigen, wie dringend der Bedarf ist und welche Rahmenbedingungen relevant sind. Das spart Zeit, sorgt für bessere Gespräche und erhöht die Chance, aus einer Anfrage tatsächlich einen Kunden zu machen.Für Unternehmen entsteht dabei noch ein weiterer Vorteil: Sie lernen ihre Anfragen deutlich besser kennen. Welche Zielgruppen passen besonders gut? Welche Fragen tauchen immer wieder auf? Und an welchen Stellen können Marketing oder Vertrieb noch besser werden? So wird die Vorqualifizierung nicht nur zu einer Entlastung für den Vertrieb, sondern auch zu einer wertvollen Informationsquelle für bessere Entscheidungen im Unternehmen.Fazit: Wer Anfragen konsequent qualifiziert, schafft die Grundlage für mehr UmsatzUnternehmen werden auch künftig in Marketing, Sichtbarkeit und Leadgenerierung investieren. Die entscheidende Frage lautet jedoch, was nach dem Eingang einer Anfrage geschieht. Ohne strukturierte Vorqualifizierung bleiben wertvolle Verkaufschancen oft ungenutzt, während Vertriebsteams Zeit mit ungeeigneten Kontakten verlieren.Mit RISultify verfolgt Ferdinand Ruppert deshalb einen klaren Ansatz: eingehende Anfragen schneller bearbeiten, den Vertrieb besser vorbereiten und Unternehmen durch konkrete Gesprächsdaten zu fundierteren Entscheidungen verhelfen. "Ich spreche die Sprache von Geschäftsführern, weil ich selbst Verantwortung für Mitarbeitende, Prozesse, Umsatz und unternehmerische Entscheidungen trage. Wer Kundenanfragen nicht länger als lästige Vorarbeit betrachten, sondern als verwertbare Verkaufschancen nutzen will, braucht einen klaren Prozess zwischen Anfrageeingang und Verkaufsgespräch", sagt Ferdinand Ruppert.Wer diesen Zwischenschritt professionell gestaltet, schafft die Grundlage für mehr Effizienz, bessere Abschlussquoten und nachhaltiges Wachstum. Genau dabei unterstützt RISultify - von Unternehmer zu Unternehmer.Sie möchten keine Zeit mehr mit ungeeigneten Anfragen verschwenden, Umsatzpotenziale verlieren oder Ihren Vertrieb mit unqualifizierten Kontakten belasten? Stattdessen wünschen Sie sich qualifizierte Verkaufschancen und effizientere Vertriebsprozesse? Dann melden Sie sich bei Ferdinand Ruppert von RISultify (http://www.risultify.com) und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:RISultio e.U.Inhaber: Ferdinand RuppertE-Mail: support@risultify.comWebsite: www.risultify.comOriginal-Content von: RISultify, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183596/6367121