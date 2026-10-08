München (ots) -- Vom 21. bis 23. Oktober 2026 wird die Medienwelt für den Nachwuchs im Rahmen der MEDIENTAGE München im WERK1.4 und im Technikum erlebbar.- Fokus auf Praxis: Interaktive Spaces, Mitmach-Aktionen und praxisnahe Workshops ersetzen die klassische Berufsmesse.- Prominentes Line-up: Bekannte Creator wie Huebi, Laetitia Colacicco und Vincent Lee geben Einblicke in Future Skills und KI.München, 5. Oktober 2026. Wie sieht ein Job in der Medienwelt wirklich aus? Was steckt hinter einem Social-Media-Video, einer Nachrichtensendung, einem Anime oder einem Computerspiel? Und welche Skills braucht es, um in dieser Branche erfolgreich zu sein? Die Media For You gibt vom 21. bis 23. Oktober 2026 Antworten darauf. Im Rahmen der MEDIENTAGE München zieht das erfolgreiche Format zur Berufsorientierung an einen neuen, inspirierenden Ort: ins WERK1.4 und das Technikum im Münchner Werksviertel. Mitten in der Startup-, Innovations- und Kreativszene entdecken Schüler:innen, Studierende, Auszubildende sowie Lehrende und Ausbildende drei Tage lang die Medienwelt, probieren sich aus und kommen mit Medienprofis ins Gespräch.Nachdem im vergangenen Jahr bereits 1.500 Besuchende das Angebot nutzten, setzt die Media For You 2026 noch stärker auf praktische Career-Erlebnisse. Statt einer klassischen Berufsmesse stehen interaktive Spaces, Mitmach-Aktionen, Hands-On-Workshops und persönliche Begegnungen mit Branchen-Insidern im Mittelpunkt.Alle Facetten der Medienwelt auf der BühneAuf der Stage im Technikum gibt ein starkes Speaker:innen-Line-up Einblicke in die unterschiedlichsten Bereiche der Branche. YouTuber Huebi, Content Creatorin & Moderatorin Laetitia Colacicco, Creator Ren Kühn, Modedesignerin und Creatorin Melissa Lee, Songwriter und Produzent Vincent Lee, Animation Artist Kotoon sowie Content Creatorin Sosopinkypie diskutieren aktuelle und zukünftige Herausforderungen. Im Fokus stehen dabei zentrale (Zukunfts-)Fragen: Wie verändert Künstliche Intelligenz (KI) die Medienberufe? Welche Skills werden künftig wichtiger? Wie funktioniert erfolgreiche Kommunikation auf Social Media, wie verändert sich die Online-Diskussionskultur, und wie sehen Gaming sowie Next Gen Journalismus aus?Skills direkt vor Ort ausprobierenOb Moderation, Produktion, Journalismus, Games, Animation, Musik, Social Media, Virtual Reality oder KI - Interessierte sind eingeladen, verschiedene Berufsfelder direkt auszuprobieren. Am Stand des Bayerischen Rundfunks erhalten Nachwuchstalente ihren "Moment am Mikro", schreiben Moderationstexte und sprechen diese direkt ein. Im Synchro Spot von Mainstream Media und Peppermint Anime lässt sich entdecken, wie die eigene Stimme Anime-Charaktere zum Leben erweckt. Weitere interaktive Angebote kommen unter anderem von der Hochschule für angewandtes Management, der Akademie Mode & Design, von M94.5/Mediaschool Bayern, der Bayerischen Akademie für Medien (BAF), dem Media Lab Bayern sowie dem XR Hub Bavaria.Praxisnahe Orientierung in Expert:innen-WorkshopsZudem vermitteln Expert:innen in interaktiven und praxisorientierten Workshops konkrete Skills - von Videoschnitt, Moderation und Content Creation bis hin zu Bewerbungs-Hacks. Auf dem Programm stehen unter anderem Sessions zu KI-Anwendungen, Storytelling auf Social Media, Filmproduktion mit Panda Pictures, Twitch mit Huebi, Animation mit Kotoon und Musikproduktion mit Vincent Lee. Orientierungsformate wie "Medien, aber wohin genau? Der Schnellcheck in 45 Minuten" oder "Bewerbung, die auffällt: Wie du dich in der Medienbranche wirklich abhebst" geben konkrete Hilfestellungen für den eigenen Berufsweg.Neuer Fokus: Persönlicher Support und innovatives NetworkingNeu ausgebaut wird 2026 die persönliche Karriereunterstützung. In 20-minütigen, individuellen Career Coachings tauschen sich Besucher:innen direkt mit Media Professionals zu Fragen rund um Einstieg, Ausbildung, Studium und Karriere aus. Die Coachings sind vor Ort buchbar und werden von Partnern wie der Universität Augsburg, Bommersheim Consulting, Setiquette und Absolut Radio unterstützt. Mit dem Media Career Meetup kommt zudem ein gezieltes Networking-Format hinzu. Durch spielerische Elemente wie dem Netzwerk-Bingo wird das Kennenlernen von Medienunternehmen und Branchenköpfen unkompliziert und niedrigschwellig gestaltet."Die Medienwelt verändert sich rasant - und damit auch die Möglichkeiten, in ihr zu arbeiten. Mit der Media For Youwollen wir jungen Menschen nicht nur zeigen, welche Berufe es gibt, sondern sie diese Berufe selbst ausprobieren lassen und mit den Menschen dahinter zusammenbringen", sagt Annette Kümmel, Geschäftsführerin der Medien.Bayern GmbH. "Der neue Standort im Herzen des Werksviertels passt perfekt zu diesem Ansatz: WERK1 und Technikum verbinden Startup-Atmosphäre, Kreativität und Innovation mit Raum für Begegnung und Live-Erlebnisse. So wird aus Berufsorientierung ein echtes Career-Erlebnis."Über die Media For YouDie Media For You findet im Rahmen der MEDIENTAGE München statt und richtet sich an alle, die herausfinden möchten, welche Möglichkeiten die Medienwelt für den eigenen Berufsweg bietet. Medienunternehmen, Hochschulen und weitere Partner zeigen gemeinsam, wie vielfältig die Branche ist - und welche Talente und Fähigkeiten sie künftig braucht.Über Start Into MediaStart Into Media koordiniert die Medienaus- und -weiterbildung in Bayern. Die Initiative gibt Schüler:innen, Studierenden und Auszubildenden Orientierung auf ihrem Weg in die Medien - vom Überblick über verschiedene Studiengänge und Ausbildungsmöglichkeiten bis hin zur Beschreibung der unterschiedlichen Berufsbilder. Mit der eigenen Career-Erlebnismesse Media For You bietet Start Into Media jungen Menschen Inspiration mittels Medien zum Anfassen. Durch einen engen Kontakt zur Medienbranche, Studien und Vernetzungsveranstaltungen ermittelt Start Into Media den Nachwuchsbedarf, sodass Ausbildungsinstitutionen ihre Angebote passgenau weiterentwickeln können. Start Into Media ist eine von der Bayerischen Staatskanzlei geförderte Initiative unter dem Dach der Medien.Bayern GmbH.Pressekontakt:Kerstin Bauerkerstin.bauer@Medien-Bayern.de0159 04203358Medien.Bayern GmbH - eine Tochtergesellschaft der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM)Balanstraße 73 / Haus 11 · 81541 München · Tel. +49 89 68 999-0 · info@medien-bayern.de · www.medien-bayern.deGeschäftsführer:innen: Stefan Sutor (Vors.), Annette Kümmel · Amtsgericht München · HRB 134726 MünchenOriginal-Content von: Medien.Bayern GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61644/6367120