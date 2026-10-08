Die Zeiten, in denen sich CFOs bei der Finanzierung ausschließlich auf ihre Hausbank verlassen konnten, sind vorbei. Gestiegene Risikoaversität auf Bankenseite, belastete Cashflows durch Energiekosten und Transformationsdruck: Die Herausforderungen für die Unternehmensfinanzierung sind vielschichtig. In diese Lücke stoßen bankenunabhängige Finanzierungsformen wie Sale-and-Lease-Back und Sale-and-Rent-Back vor. Samuel Gmeinder, Mitglied der Geschäftsleitung bei Nord Leasing, erklärt im FINANCE TV Talk, warum der Markt für diese Nische in den vergangenen Jahren stark gewachsen ist. "Lösungen, die Liquidität generieren in Unternehmen und das bonitäts- aber auch bankenunabhängig, sind gefragt", sagt Gmeinder. Bei FINANCE TV erläutert er, was CFOs wissen sollten. Das erwartet Sie in diesem Talk: • Warum bankenunabhängige Finanzierungen trotz leichter Konjunkturaufhellung weiter stark nachgefragt werden • Wie sich Sale-and-Lease-Back und Sale-and-Rent-Back im Detail unterscheiden, und welche Form aktuell besonders gefragt ist. • Welche Rolle die Zweitmarktfähigkeit eines Assets bei der Finanzierungsentscheidung spielt • Warum selbst ein bereits an die Bank sicherungsübereigneter Maschinenpark kein Hindernis sein muss Die Gesprächsteilnehmer Host: Thomas Holzamer (FINANCE Magazin) Gast: Samuel Gmeinder (Mitglied der Geschäftsleitung, Nord Leasing) Hinweis: Dieser Talk entstand in Kooperation mit Nord Leasing. _________________________________________________________________ Bei FINANCE TV ist die Finanzwelt im Gespräch! Jede Woche erwarten Sie hier exklusive Interviews mit CFOs, führenden Bankern und Experten aus Corporate Finance. Wir unterhalten uns über alles, was Finanzentscheider wissen müssen: von M&A und Finanzierung bis hin zu Private Equity, Wirtschaftsprüfung, Karriere, Gehalt und aktuellen Finanzskandalen. Kompakt, direkt und auf den Punkt! Mehr Infos gibt es hier: https://www.finance-magazin.de/tv/