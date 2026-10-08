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Neue Anleihe mit 7,0 % p. a. Festzins: reconcept finanziert Batteriespeicher-Projekte in Deutschland, Finnland, Kanada und Spanien



08.10.2026 / 10:00 CET/CEST

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Neue Anleihe mit 7,0 % p. a. Festzins: reconcept finanziert Batteriespeicher-Projekte in Deutschland, Finnland, Kanada und Spanien reconcept BatterieSpeicher Global mit 7,0 % p. a. Festzins und Laufzeit bis August 2032

Umfangreiche internationale Batteriespeicher-Pipeline (BESS) von rund 3.000 MW bildet starke Basis für weiteres Wachstum

reconcept setzt auf Standalone-, Co-Location- und Hybrid-Speicherlösungen in seinen Kernmärkten Deutschland, Finnland, Kanada und Spanien

Hamburg, 08. Oktober 2026. Die reconcept GmbH, Projektentwickler und Anbieter von Kapitalanlagen im Bereich der Erneuerbaren Energien, baut ihr Engagement im internationalen Batteriespeichermarkt konsequent aus. Mit der neuen Anleihe reconcept BatterieSpeicher Global (ISIN: DE000A5GSXXX) finanziert das Unternehmen künftig Batteriespeicherprojekte (Battery Energy Storage Systems, BESS) in seinen Kernmärkten Deutschland, Finnland, Kanada und Spanien. Das Wertpapier hat ein Emissionsvolumen von bis zu 10 Mio. Euro, wird mit 7,0 % pro Jahr verzinst und läuft vom 4. August 2027 bis zum 4. August 2032. Die Angebotsfrist beginnt am 8. Oktober 2026, gezeichnet werden kann ab 1.000 Euro. Batteriespeicher: weltweit am schnellsten wachsende Stromtechnologie Mit der Neuemission setzt reconcept auf einen Markt, der weltweit stark an Dynamik gewinnt. Batteriespeicher nehmen überschüssigen Strom aus Solar- und Windparks auf und geben ihn bei Bedarf wieder ins Netz ab. Treiber für das Wachstum bei Batteriespeichern ist vor allem der Ausbau von Solar- und Windenergie: Mit ihrem zunehmenden Anteil am Strommix steigt der Bedarf, Schwankungen zwischen Erzeugung und Verbrauch auszugleichen. Sinkende Batteriekosten verbessern zudem die wirtschaftlichen Voraussetzungen für neue Speicherprojekte. Wie rasant sich der Markt entwickelt, zeigen die Zahlen: Die Internationale Energieagentur (IEA) bezeichnet Batteriespeicher in ihrem "Global Energy Review 2026" als die am schnellsten wachsende Energietechnologie im Stromsektor. Allein 2025 wurden weltweit rund 108 GW neu installiert - etwa 40 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit lag die global installierte Batteriespeicherkapazität Ende 2025 bereits elfmal so hoch wie 2021. "Batteriespeicher sind für uns weit mehr als eine Ergänzung von Solar- und Windparks. Sie entwickeln sich zu einer eigenständigen Säule der Energiewende und zu einem wichtigen Wachstumsfeld unserer Projektentwicklung. Entscheidend ist, sich frühzeitig geeignete Standorte und Netzanschlüsse zu sichern und daraus werthaltige, baureife Projekte zu entwickeln. Mit dem reconcept BatterieSpeicher Global können Anlegende diesen nächsten Wachstumsschritt zu einem attraktiven Festzins von 7,0 % p. a. mitfinanzieren", erläutert Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept GmbH. Internationale reconcept Batteriespeicher-Pipeline mit aktuell rund 3.000 MW reconcept verfügt bereits über eine internationale BESS-Pipeline mit gesicherten Projektrechten von rund 3.000 MW. In Finnland befinden sich aktuell BESS-Projekte mit 1.200 MW in der Entwicklung. In Kanada umfasst die BESS-Pipeline rund 550 MW, betreut von einem eigenen reconcept-Team vor Ort. Am dynamischsten entwickelt sich der Markt in Spanien, wo hohe Solarstromerzeugung und der Boom bei Rechenzentren auf einen noch jungen Speichermarkt treffen. Hier plant reconcept Co-Location-BESS in Kombination mit Solarparks mit einer Leistung von etwa 300 MW sowie Standalone-Batteriegroßspeicher mit rund 450 MW, die über einen neuen Kapazitätsmarkt gefördert werden. In Deutschland beläuft sich die geplante BESS-Kapazität derzeit auf rund 400 MW. Politischer Rückenwind in allen vier Kernmärkten Zusätzlichen Schub geben die Ziele der Regierungen: Deutschland will laut Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) bis 2030 80 % seines Bruttostromverbrauchs aus Erneuerbaren decken. Finnland hat Klimaneutralität bis 2035 gesetzlich verankert; laut Netzbetreiber Fingrid könnte sich der Stromverbrauch bis dahin verdoppeln. In Kanada kann die Stromnachfrage laut Energieregulierungsbehörde CER bis 2050 um bis zu 85 % steigen. In Spanien sollen neue Rechenzentren laut einem Verordnungsentwurf der Regierung vom August 2026 mindestens 80 % ihres Strombedarfs aus Erneuerbaren decken. "In allen vier Kernmärkten steigt die Stromnachfrage durch Elektrifizierung, Rechenzentren und energieintensive Industrien. Gedeckt wird sie zunehmend durch Erneuerbare Energien - Batteriespeicher werden damit zu einem tragenden Baustein der Stromversorgung", erläutert Christiane Kaufholt-Mecke, Geschäftsführerin der reconcept GmbH. Anleihemittel investieren in den Ausbau des BESS-Geschäfts Der Nettoemissionserlös der Anleihe reconcept BatterieSpeicher Global soll für die Projektentwicklung, den Bau, den Betrieb, das Management, die Finanzierung und den Vertrieb gewerblicher und industrieller Energiespeicherlösungen verwendet werden, insbesondere von Batterieenergiespeichersystemen (BESS) und weiteren Speichertechnologien. Die Mittelverwendung umfasst auch Hybrid- und Co-Location-Projekte, insbesondere in Kombination mit Solar- und Windparks. Eckdaten der Anleihe reconcept BatterieSpeicher Global Emittentin reconcept GmbH Emissionsvolumen Bis zu 10 Mio. Euro Kupon 7,0 % p.a. ISIN / WKN DE000A5GSXXX / A5GS62 Ausgabepreis 100 % Stückelung 1.000 Euro Angebotsfrist 8. Oktober 2026 bis 28. September 2027 Valuta 4. August 2027 Laufzeit 5 Jahre: 4. August 2027 bis 4. August 2032 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 4. Februar und 4. August eines jeden Jahres (erstmals am 4. Februar 2028) Rückzahlungstermin 4. August 2032 Rückzahlungsbetrag 100 % Status Nicht nachrangig, nicht besichert Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 4. August 2030 zu 102 % des Nennbetrags

Ab 4. August 2031 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung, Positivverpflichtung Anwendbares Recht Deutsches Recht Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) Börsensegment Ab 4. August 2027: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH



Über reconcept

Mit Gründung im Jahr 1998 gehört reconcept zu den Vorreitern im Bereich Erneuerbare Energien. reconcept entwickelt Photovoltaik-, Wind-, Wasser- und Gezeitenkraftwerke sowie Energiespeicherlösungen im In- und Ausland. Kernmärkte sind Deutschland, Finnland, Kanada und Spanien. Wachstumspotenzial sieht reconcept außerdem in Südostasien. Finanziert wird die Projektentwicklung über die Emission eigener Anleihen. Gemeinsam mit mehr als 21.500 Anlegenden hat reconcept Erneuerbare-Energien-Anlagen im In- und Ausland mit einem Investitionsvolumen von in Summe rund 685 Mio. Euro (Stand: 31.12.2025) realisieren können. Um den konkreten Beitrag für mehr Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept jährlich seinen CO2-Fußabdruck als Unternehmen analysieren und gleicht diesen über CO2-Zertifikate nach "Verified Carbon Standard" aus. Im Ergebnis ist reconcept von den Experten von CO2-positiv! als "Klimaschützendes Unternehmen" zertifiziert.



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