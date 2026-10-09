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WKN: A2NB65 | ISIN: DE000A2NB650 | Ticker-Symbol: MUX
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09.10.26 | 13:14
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AUSTRIAENERGY INTERNATIONAL
AUSTRIAENERGY INTERNATIONAL GMBH Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AUSTRIAENERGY INTERNATIONAL GMBH36,1000,00 %
BENO HOLDING AG6,2500,00 %
BIOGENA GOOD VIBES AG5,990+1,70 %
ELEVING GROUP SA1,6500,00 %
ENERGIEKONTOR AG23,850+2,58 %
EVERYIELD AG0,350+2,94 %
KATJESGREENFOOD GMBH & CO KG101,50+0,19 %
MUTARES SE & CO KGAA25,200+1,61 %
NEUE ZWL ZAHNRADWERK LEIPZIG GMBH100,10-0,07 %
PHOTON ENERGY NV0,2850,00 %
PHOTON ENERGY NV SCHULDV14,760-1,11 %
PLATFORM GROUP SE & CO KGAA0,9300,00 %
RECONCEPT GMBH94,00-3,09 %
UBM DEVELOPMENT AG16,200+0,62 %
VERVE GROUP MEDIA SE1,034+1,17 %
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