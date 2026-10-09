Neue Batteriespeicher-Anleihe am Markt In der Kalenderwoche 41 kommen weitere neue Anleihen-Angebote an den Markt. Die reconcept Gruppe und der österreichische Gesundheitskonzern BIOGENA haben neue Unternehmensanleihen aufgelegt, während die Eleving Group ihren Alt-Anleihegläubigern einen Umtausch in eine neue Anleihe anbietet. Die reconcept GmbH begibt mit dem "reconcept BatterieSpeicher Global" (ISIN: DE000A5GSXXX) eine neue fünfjährige Anleihe mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro. Der Bond bietet einen Kupon von 7,00 % p. a. bei halbjährlicher Zinszahlung und kann ab 1.000 Euro gezeichnet werden. Die Mittel sollen in internationale Batteriespeicherprojekte fließen. reconcept verfügt nach eigenen Angaben über eine BESS-Projektpipeline von rund 3.000 MW und fokussiert sich auf Deutschland, Finnland, Kanada und Spanien.Auch BIOGENA ist mit einer neuen Anleihe am Markt unterwegs. Der österreichische Gesundheitskonzern bietet mit seiner mittlerweile siebten Anleihe (ISIN: AT0000A3XXXX) einen jährlichen Festzins von 6,00 % bei einem Volumen von bis zu 20 Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren. Die Zeichnungsfrist läuft bis zum 4. November 2026. Mit dem Emissionserlös möchte BIOGENA die nächste Expansionsphase finanzieren und seine Präsenz in Österreich und internationalen Märkten ausbauen. Bei der UBM Development AG hat am 6. Oktober die Zeichnungsfrist für den neuen 7,00 %-Green-Bond 2026/31 (ISIN: AT0000A3XXXX) begonnen. Der Re-Offer-Kurs liegt bei 99,5 %, das Zielvolumen bei 50 Mio. Euro. Die Zeichnung läuft voraussichtlich bis zum 23. Oktober. Noch bis zum 16. Oktober können Inhaber der bestehenden UBM-Anleihe 2023/27 ihre Papiere in den neuen Green Bond umtauschen. Zudem laufen derzeit bei Katjes Greenfood und der NZWL weiterhin noch Zeichnungs- und Umtauschfristen für neue Anleihen. INFO: Alle KMU-Anleihen-News auf einen Klick > Anleihen Finder Die Eleving Group bietet den Inhabern ihrer bestehenden 13%-Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000A3LLXXX) den Umtausch in eine neue sechsjährige Anleihe mit einem Kupon von 9,0 % p. a. an. Das Umtauschangebot umfasst ein Volumen von bis zu 25 Mio. Euro und läuft vom 6. bis zum 20. Oktober 2026. Nicht umgetauschte Altanleihen sollen am 2. November 2026 zu 101 % des Nennwerts zuzüglich aufgelaufener Zinsen vorzeitig zurückgezahlt ...

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