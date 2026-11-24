Mitteilung der SCHIRP & PARTNER Rechtsanwälte mbB: EverYield-Anleihe: Fragen zur Platzierung und zum Handel - Strafanzeige im Zusammenhang mit der Anleihe erstattetSchirp Schmidt-Morsbach Rechtsanwälte prüfen zivilrechtliche Ansprüche und rufen Anleger zur Kontaktaufnahme auf Die Kanzlei Schirp Schmidt-Morsbach Rechtsanwälte PartG mbB prüft zivilrechtliche Schadensersatzansprüche im Zusammenhang mit der EverYield-Anleihe. Nach Angaben des Finanzjournalisten Christian Schiffmacher hat dieser Strafanzeige im Zusammenhang mit dem Verdacht der Marktmanipulation und des Betrugs erstattet. Im Mittelpunkt stehen Anleihen über 40 Mio. Euro, für die der Emittentin nach den Angaben im Prospektnachtrag kein Liquiditätszufluss zugeflossen sein soll, und die Frage, ob solche Stücke anschließend an außenstehende Anleger verkauft wurden. Rechtsanwalt Dr. Schirp: "Die uns bislang vorliegenden Unterlagen werfen aus unserer Sicht erhebliche Fragen zur wirtschaftlichen Grundlage, Platzierung und Verwendung der Anleihe auf". Die Chronologie, wie sie sich nach unserer bisherigen Auswertung der uns vorliegenden Unterlagen darstellt: Juni und Juli 2026: Aufstockung ...

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