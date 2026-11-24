Emittent / Herausgeber: SCHIRP & PARTNER Rechtsanwälte mbB / Schlagwort(e): Anleihe/Rechtssache

EverYield-Anleihe: Fragen zur Platzierung und zum Handel - Strafanzeige im Zusammenhang mit der Anleihe erstattet Schirp Schmidt-Morsbach Rechtsanwälte prüfen zivilrechtliche Ansprüche und rufen Anle



24.11.2026 / 10:55 CET/CEST

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EverYield-Anleihe: Fragen zur Platzierung und zum Handel - Strafanzeige im Zusammenhang mit der Anleihe erstattet Schirp Schmidt-Morsbach Rechtsanwälte prüfen zivilrechtliche Ansprüche und rufen Anleger zur Kontaktaufnahme auf Berlin, 24. November 2026 - Die Kanzlei Schirp Schmidt-Morsbach Rechtsanwälte PartG mbB prüft zivilrechtliche Schadensersatzansprüche im Zusammenhang mit der EverYield-Anleihe. Nach Angaben des Finanzjournalisten Christian Schiffmacher hat dieser Strafanzeige im Zusammenhang mit dem Verdacht der Marktmanipulation und des Betrugs erstattet. Im Mittelpunkt stehen Anleihen über 40 Mio. Euro, für die der Emittentin nach den Angaben im Prospektnachtrag kein Liquiditätszufluss zugeflossen sein soll, und die Frage, ob solche Stücke anschließend an außenstehende Anleger verkauft wurden. Rechtsanwalt Dr. Schirp: "Die uns bislang vorliegenden Unterlagen werfen aus unserer Sicht erhebliche Fragen zur wirtschaftlichen Grundlage, Platzierung und Verwendung der Anleihe auf". Die Chronologie, wie sie sich nach unserer bisherigen Auswertung der uns vorliegenden Unterlagen darstellt: Juni und Juli 2026: Aufstockung der Anleihe und kommunizierter Platzierungserfolg. EverYield erhöhte am 15. Juni 2026 das zunächst angekündigte Emissionsvolumen von 30 auf 50 Mio. Euro und teilte mit, es bestehe "starke[s] Investoreninteresse sowie deutlich erweiterte Finanzierungsperspektiven". Die Anleihe wurde als Eigenemission ohne platzierende Bank vertrieben. Am 1. Juli meldete EverYield einen erfolgreichen Abschluss mit 41 Mio. Euro Platzierungsvolumen. Juli bis September: Börsenstart und massiver Kursverfall: Am 8. Juli begann der Handel im Frankfurter Freiverkehr. Am 20. Juli kündigte EverYield ein Forschungs- und Innovationszentrum in Stuttgart an. Trotz dieser positiven Mitteilung brach der Kurs massiv ein. Bereits am 7. August lag der Schlusskurs bei nur noch 19,95 Prozent des Nennwerts. Am 10. August erklärte das Management, die Kursbewegungen hätten keinen Einfluss auf die strategische Ausrichtung oder operative Geschäftstätigkeit und stünden damit nicht im Zusammenhang. Anfang September notierte die als besichert angebotene Anleihe unter 10 Prozent. Oktober: Fragen zur Zeichnung von Schuldverschreibungen über 40 Mio. Euro. Am 2. Oktober lag der Schlusskurs der Anleihe nur noch bei 0,5 Prozent. Am 5. Oktober gab die Emittentin einen Prospektnachtrag heraus: Darin heißt es, ein nicht benannter "Plattformgeber" habe Schuldverschreibungen über 40 Mio. Euro gezeichnet, ohne dass dies einen Liquiditätszufluss bei EverYield ausgelöst hätte. Der Zeichnungspreis sei nach den Angaben im Prospektnachtrag bis zum 1. Juli 2032 gestundet worden, er solle mit Lizenzforderungen aus dem "Master Platform License Agreement" verrechnet werden. Bis einschließlich zur Herausgabe dieses Prospektnachtrages am 5. Oktober waren in Frankfurt bereits Anleihen im Nominalwert von über 24,6 Mio. Euro gehandelt worden. "40 Millionen Euro Anleihezeichnung ohne frisches Geld für die Gesellschaft: Die Anleger müssen erfahren, was hinter dem kommunizierten Platzierungserfolg stand und welche Projekte überhaupt bestanden und finanziert werden sollten", erklärt Dr. Wolfgang Schirp, Rechtsanwalt in Berlin. Stiftung Warentest berichtete am 29. Oktober, dass die zugesagten 10 Mio. Euro der Alleinaktionärin Mildner Immo Besitz GmbH zu diesem Zeitpunkt noch nicht zugeführt waren. EverYield-Chef Mario Mildner verwies darauf, dass die Aktionärin laufende Kosten trage und weitere Zuflüsse an Schritte beim Unternehmensaufbau geknüpft seien. Zum späten Prospektnachtrag erklärte er, rechtliche Berater hätten diesen bereits am 24. Juli empfohlen, anschließend sei der Abstimmungs- und Billigungsprozess erfolgt. November: Handelsvolumen von über 27,8 Mio. Euro und Strafanzeige: Der Börsenhandel mit der Anleihe setzte sich fort. Bis zum 17. November wurden allein in Frankfurt Anleihen im Nominalwert von über 27,8 Mio. Euro gehandelt. Die Handelsvolumina werfen Fragen danach auf, aus welchen Depots die gehandelten Stücke stammten. In seinem Bericht erklärt Schiffmacher, ihm anonym zugespielte interne Unterlagen enthielten Angaben zu einem Plattformgeber. Die Herkunft der gehandelte[n] Stücke und die zugrunde liegenden Transaktionen bedürfen weiterer Aufklärung. "Entscheidend sind jetzt die Zeichnungs-, Depot- und Transaktionsunterlagen: Wer erhielt die Stücke, wer verkaufte sie und wohin flossen die Erlöse? Wir prüfen mögliche Ansprüche und verfolgen das Ziel, Ersatzansprüche geschädigter Anleger durchzusetzen", so Dr. Wolfgang Schirp. Die dargestellten Fragen bedürfen weiterer Aufklärung. Die Kanzlei ruft Erstzeichner und spätere Börsenkäufer zur Kontaktaufnahme auf, auch wenn sie bereits mit Verlust verkauft haben. Benötigt werden insbesondere Kauf- und Verkaufsabrechnungen, Depotauszüge, Zeichnungsunterlagen sowie Werbematerial und Korrespondenz mit Vermittlern oder Beratern. Auch Hinweise zu Verkäufern können helfen, den Weg der Anleihestücke zu rekonstruieren. Kontakt und Informationen für Anleger: Dr. Wolfgang Schirp, Schirp Schmidt-Morsbach Rechtsanwälte PartG mbB, Kantstraße 149, 10523 Berlin, Germany, E-Mail: schirp@schirp.com, Tel.: 0049-179-5320213 Hinweis an Redaktionen: Die Erklärung betrifft den 9 % Infrastructure Bond 2026/2032 der EverYield AG (ISIN DE000A4EVPH1, WKN A4EVPH).



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