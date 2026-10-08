Original-Research: AustriaEnergy International GmbH - von BankM AG



08.10.2026 / 10:30 CET/CEST

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Einstufung von BankM AG zu AustriaEnergy International GmbH Unternehmen: AustriaEnergy International GmbH ISIN: DE000A3LEXXX Anlass der Studie: Bericht H1 2026; Research-Update Empfehlung: n.a. seit: 08.10.2026 Kursziel: n.a. Letzte Ratingänderung: n.a. Analyst: Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker, CEFA

Betriebsergebnis weiter positiv, Vorräte steigen, ASC7-Projektverkauf steht noch aus Die AustriaEnergy International GmbH (AEI), ein führender Standortentwickler und Technologieintegrator im Bereich "Erneuerbare Energien-Projekte" in Chile und Emittentin des besicherten und nicht nachrangigen Green Bonds (2023/28; WKN: A3LE0J) hat die Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2026 vorgelegt. Die Betriebsleistung lag mit € 2,75 Mio. unter dem Vorjahreswert von € 3,84 Mio. - wesentliche Beiträge dazu kamen erneut von den Bestandsveränderungen. Die Vorräte erreichten dementsprechend mit € 19,4 Mio. (31.12.2025: € 17 Mio.) einen neuen Höchststand, dürften sich nach dem Verkauf des Projektes ASC7 (hier steht der Eigenkapitalnachweis des Investors noch aus) jedoch merklich reduzieren. Das Betriebsergebnis in H1 2026 war mit € 0,46 Mio. (H1 2025: € 0,88 Mio.) weiter positiv, lag jedoch unter Vorjahr. Da jedoch Kursgewinne zu einem deutlich verbesserten Finanzergebnis führten, lag das Konzernergebnis nach Minderheiten mit € 0,2 Mio. deutlich über dem Vorjahreszeitraum (- € 0,619 Mio.). Klimaziele, damit verbundene Programme, derzeit hohe Preise für fossile Energie, sowie ein hohes Investoreninteresse an ESG-Themen schaffen ein positives Marktumfeld für Green Bonds.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: AustriaEnergy_20261008_UnternehmensanleiheBankM

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i



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Dr. Roger Becker

Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt

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Fax +49 69 71 91 838-50

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