Original-Research: AustriaEnergy International GmbH - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu AustriaEnergy International GmbH
Betriebsergebnis weiter positiv, Vorräte steigen, ASC7-Projektverkauf steht noch aus
Die AustriaEnergy International GmbH (AEI), ein führender Standortentwickler und Technologieintegrator im Bereich "Erneuerbare Energien-Projekte" in Chile und Emittentin des besicherten und nicht nachrangigen Green Bonds (2023/28; WKN: A3LE0J) hat die Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2026 vorgelegt. Die Betriebsleistung lag mit € 2,75 Mio. unter dem Vorjahreswert von € 3,84 Mio. - wesentliche Beiträge dazu kamen erneut von den Bestandsveränderungen. Die Vorräte erreichten dementsprechend mit € 19,4 Mio. (31.12.2025: € 17 Mio.) einen neuen Höchststand, dürften sich nach dem Verkauf des Projektes ASC7 (hier steht der Eigenkapitalnachweis des Investors noch aus) jedoch merklich reduzieren. Das Betriebsergebnis in H1 2026 war mit € 0,46 Mio. (H1 2025: € 0,88 Mio.) weiter positiv, lag jedoch unter Vorjahr. Da jedoch Kursgewinne zu einem deutlich verbesserten Finanzergebnis führten, lag das Konzernergebnis nach Minderheiten mit € 0,2 Mio. deutlich über dem Vorjahreszeitraum (- € 0,619 Mio.).
Klimaziele, damit verbundene Programme, derzeit hohe Preise für fossile Energie, sowie ein hohes Investoreninteresse an ESG-Themen schaffen ein positives Marktumfeld für Green Bonds.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: AustriaEnergy_20261008_UnternehmensanleiheBankM
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