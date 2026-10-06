Mitteilung der AustriaEnergy International GmbH: AustriaEnergy: positives Halbjahresergebnis 2026 und wichtige Fortschritte bei Großprojekten in Chile - Umweltgenehmigung für Grün-Wasserstoff-/Grün-Ammoniak-Projekt vollständig erteilt - Verkaufsprozess für baureifen 133-MW-Windpark schreitet voran - Halbjahresergebnis verbessert sich von -0,5 Mio. Euro auf 0,2 Mio. Euro - Einladung zum Webcast am 7. Oktober 2026 um 17 Uhr Die AustriaEnergy International GmbH, ein inhabergeführter Entwickler erneuerbarer Energieprojekte mit Schwerpunkt Chile, hat im laufenden Geschäftsjahr wichtige Fortschritte bei der Entwicklung und Vermarktung ihres Projektportfolios erzielt. Mit der vollständigen Umweltgenehmigung für das großskalige Grün-Wasserstoff-/Grün-Ammoniak-Projekt in der Region Magallanes wurde im August 2026 ein zentraler Entwicklungsmeilenstein erreicht. Gleichzeitig schreitet der Verkaufsprozess für den baureifen 133-MW-Windpark in Ancud voran. Begleitet werden diese operativen Fortschritte von der Rückkehr in die Gewinnzone: Nach einem Verlust von 0,5 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum erzielte AustriaEnergy im 1. Halbjahr 2026 einen Überschuss von 0,2 Mio. Euro. "Wir haben in Chile über viele Jahre eine substanzielle Projektpipeline aufgebaut, die nun zunehmend in die Vermarktungs- und Transaktionsphase eintritt. Unser Ziel ist klar: Wir wollen die priorisierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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