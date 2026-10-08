Köln (ots) -Am Donnerstagvormittag (8.10.2026) ist die Mausfigur des Westdeutschen Rundfunks in der Kölner Innenstadt wegen kleinerer Bauarbeiten für kurze Zeit von ihrem Platz vor dem 1LIVE Gebäude entfernt worden. Das hat alles seine Richtigkeit.Die Mausfigur befindet sich derzeit wohlbehalten im Innern eines WDR-Gebäudes. Sobald die Bauarbeiten abgeschlossen sind - voraussichtlich am Montag (12.10.2026) wird die Maus wieder an ihren rechtmäßigen Platz zurückkehren.Aufmerksame Beobachter haben vielleicht bemerkt, dass der Platz um die Maus seit kurzem wegen Umbauarbeiten abgesperrt ist. Das hat gute Gründe. Soviel sei verraten: Es gibt bald eine schöne Überraschung für alle Freundinnen und Freunde der Maus!Die Mausfigur steht seit 2021 auf dem Platz zwischen Vierscheibenhaus und 1LIVE-Haus und ist anlässlich des 50. Geburtstag der Maus dort eingeweiht worden. Im vergangenen Jahr war die Mausfigur von einem Unbekannten angezündet worden. Der Fall hatte Ende Juli 2025 für Schlagzeilen gesorgt und viele Menschen bewegt: Kleine und große Maus-Fans haben die brandverletzte Maus besucht und ihr liebevoll Pflaster auf die verkohlten Stellen geklebt. Aus ganz Deutschland kamen herzliche Genesungswünsche.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6367152