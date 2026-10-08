Eine Pensionskasse mit vielen Rentenverpflichtungen und wenigen aktiven Versicherten kann nach einem Anlageverlust nur schwer saniert werden. Laufende Renten sind stark geschützt; deshalb konzentriert sich die finanzielle Last auf die verbleibenden Aktiven und den Arbeitgeber. Ein existenzbedrohendes Szenario. Ein neues Sammelstiftungsmodell schafft Abhilfe. Von Michael Schmidt (VR-Präsident Assurinvest AG) und Daniel Werdenberg (Geschäftsführer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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