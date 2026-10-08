Die Q3 Zahlen von MTU sollten bestätigen, dass die Investment Story intakt bleibt. Wir erwarten einen Umsatz von EUR 2,29 Mrd. und ein bereinigtes EBIT von EUR 361 Mio. Die Nachfrage dürfte trotz der jüngsten Sorgen rund um Airline Kapazitäten und die Verfügbarkeit von Triebwerken stark bleiben. Das MRO Geschäft bleibt aus unserer Sicht der unterschätzte Werttreiber. Die aktuell noch verwässerten Margen spiegeln vor allem den Hochlauf des GTF Programms wider und nicht eine Verschlechterung der zugrunde liegenden Profitabilität. Auch die Cash Conversion sollte solide bleiben. Unsere FY26 FCF Schätzung von EUR 577 Mio. entspricht einer Cash Conversion Rate von rund 57 %. MTU wird seine Q3 2026 Zahlen am 29. Oktober 2026 vorlegen. Auch die Bewertung erscheint attraktiv. Die Aktie handelt auf Basis unserer Schätzungen bei 11,2x EV/EBITDA 2026E und fällt bis 2028E auf 8,6x. Gleichzeitig steigt der ROCE auf 19,6 %, während sich die Bilanz in eine Netto Cash Position dreht. Dies schafft zusätzlichen Spielraum für mögliche Aktienrückkäufe. BUY. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mtu-aero-engines-ag
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