KI-gestützte Migrationen, Expertendienstleistungen und flexible Geschäftsmodelle ermöglichen eine schnellere, risikoärmere und kostengünstigere Konsolidierung veralteter Kommunikationssysteme

LONDON, Oct. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Smart Communications, ein führender Anbieter von Technologien zur Kundenkommunikation für regulierte Branchen, gab heute die Erweiterung seiner KI-gestützten Migrationsfunktionen bekannt. Sie sollen Unternehmen dabei unterstützen, die Kosten für ihre IT-Infrastruktur zu senken, ihre Abhängigkeit von veralteten Kommunikationssystemen zu reduzieren und die Voraussetzungen für einen verantwortungsvollen Einsatz von KI zu schaffen.

Regulierte Unternehmen aus den Bereichen Versicherungen, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und öffentliche Verwaltung betreiben häufig mehrere Kommunikationssysteme, die sich im Laufe jahrzehntelangen Wachstums und durch Übernahmen angesammelt haben. Die Konsolidierung auf einer modernen Plattform kann Kosten und Komplexität reduzieren. Die damit verbundenen Migrationskosten und Betriebsunterbrechungen führen jedoch häufig dazu, dass Unternehmen ihre entsprechenden Vorhaben aufschieben.

Unterdessen nimmt das Kommunikationsvolumen weiter zu. Laut IDC setzen 57 % der Unternehmen bei der Erstellung, Verwaltung und Bereitstellung von Kundenkommunikation nach wie vor auf veraltete Technologien, während 64 % mindestens 20 % mehr Kommunikationsinhalte produzieren als noch vor einem Jahr.¹

"Die meisten Unternehmen wissen, wohin sie wollen. Das Schwierige ist der Weg dorthin", so Heidi Johnson, Chief Product and Technology Officer bei Smart Communications. "Die Komplexität bestehender Systeme erschwert ihre Konsolidierung und Modernisierung und damit auch den großflächigen Einsatz von KI. Indem wir mithilfe von KI die Kosten und den Zeitaufwand für Migrationen reduzieren und gleichzeitig menschliche Kontrolle sowie den für regulierte Unternehmen erforderlichen Prüfpfad gewährleisten, machen wir Modernisierung zu einer Initiative, die nicht auf nächstes Jahr verschoben werden muss, sondern bereits heute umgesetzt werden kann."

Weniger manuelle Arbeit, ein klarerer Plan

Das Angebot von Smart Communications deckt den gesamten Migrationsprozess ab. Zunächst analysiert die KI die bestehende Kundenkommunikation eines Unternehmens und identifiziert Duplikate sowie Möglichkeiten zur Konsolidierung in Tausenden von Dokumenten. Auf dieser Grundlage entsteht ein Migrationskonzept: ein klarer, nach Prioritäten gegliederter Plan für die Modernisierung.

Anschließend wandelt eine KI-Konvertierungs-Engine ältere Dokumente in moderne, wiederverwendbare Vorlagen um. Dadurch entfällt ein Großteil der zeitaufwändigen manuellen Nachbearbeitung, die Migrationen bislang so kostspielig gemacht hat. Die Kunden behalten während des gesamten Prozesses die Kontrolle und arbeiten eng mit den Migrations-Experten von Smart zusammen. Sie prüfen und validieren jede Konvertierung und entscheiden selbst, welche Daten migriert und für die Bereitstellung freigegeben werden.

Eine Grundlage für KI

Durch Konsolidierung lassen sich nicht nur Kosten senken. Sie schafft eine zentrale, regulierte Quelle für vertrauenswürdige Kommunikation. Damit können Unternehmen KI sicher und in großem Maßstab einsetzen, um personalisierte und automatisierte Kundenerlebnisse zu schaffen.

"Migration ist mittlerweile eine Chance und nicht mehr nur ein Kostenfaktor, wenn Unternehmen den Anbieter wechseln", so Amy Machado, Research Director bei IDC. "Die KI-gestützte Rekonstruktion von Vorlagen verkürzt die Migrationszeiträume. Dadurch sinken die Wechselkosten, die lange Zeit den größten Wettbewerbsvorteil in diesem Markt darstellten. Das sind gute Nachrichten für Käufer und ein Weckruf für etablierte Anbieter."¹

Nachweisbare Ergebnisse

Smart Communications hat bereits Hunderten von Großunternehmen aus den Bereichen Versicherungen, Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen dabei geholfen, komplexe Kommunikationsumgebungen zu modernisieren.

"Wir hatten einen ehrgeizigen Zeitplan für eine komplexe Implementierung. Das Team von Smart Communications hat uns dabei unterstützt, sie innerhalb weniger Monate umzusetzen", so Anna Hewer, Business Improvement Manager bei Aptia, einem führenden Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Rentenverwaltung, Beratung und Versicherungsmathematik. "Es war eine echte Partnerschaft, die uns dabei geholfen hat, unsere Ziele zu erreichen."

1Quelle: IDC, IDC MarketScape: Worldwide Intelligent Customer Communication Management 2026 Vendor Assessment, US5413162

Über Smart Communications

Smart Communications ist ein führender Anbieter von Technologien für die Kundenkommunikation in regulierten Branchen. Das Unternehmen unterstützt Organisationen dabei, die komplexen Wechselwirkungen, die das Leben der Menschen prägen, zu vereinfachen und eine stärker vernetzte, personalisierte und vertrauensvolle Kundeninteraktion zu ermöglichen. Die Customer-Engagement-Plattform vereint Datenerfassung, Kundenkommunikation, Kundenreisemanagement, vertrauenswürdige KI und Informationsmanagement. Damit unterstützt sie Unternehmen dabei, nahtlose Kundenerlebnisse über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg zu schaffen. Durch die Vernetzung der Systeme, Prozesse und Interaktionen, die für entscheidende Geschäftsergebnisse maßgeblich sind, unterstützt Smart Communications Unternehmen dabei, das Kundenerlebnis zu verbessern, die betriebliche Effizienz zu steigern, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu stärken und an jedem Kontaktpunkt Vertrauen aufzubauen. Mehr als 700 Unternehmen weltweit, darunter Zurich Insurance, Priority Health, The Pacific Financial Group und The Bancorp, vertrauen auf Smart Communications, um die Kundeninteraktion in regulierten Umfeldern zu verbessern. Mit mehr als 30 vorgefertigten Integrationen zu führenden Unternehmensplattformen, darunter Salesforce, AWS, Guidewire, Duck Creek, OneSpan und Pega, ermöglicht Smart Communications jährlich mehr als 60 Milliarden geschäftskritische Kundeninteraktionen.

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