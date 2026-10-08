OpenAI hat angekündigt, GPT-6 für mehr Nutzer:innen von ChatGPT freizugeben. Damit geht auch eine weitere Neuerung einher. "Intelligent UI" soll die Antworten des Chatbots von reinen Texten wegbringen und stattdessen nützlichere und interaktive Elemente zeigen. Im September 2026 hat OpenAI erste Abonnent:innen mit GPT-6-Modellen versorgt. Jetzt hat das Unternehmen in einer großen Ankündigung bekannt gegeben, dass auch alle anderen User:innen ab sofort ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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