Value Group, ein führender Anbieter von integrierten Lösungen für das Störungsmanagement in der Luftfahrt, kehrt als Gold-Sponsor zum World Aviation Festival zurück und festigt damit ihre Rolle bei der Weiterentwicklung des Störungsmanagements bei Fluggesellschaften. Die Veranstaltung findet vom 13. bis 15. Oktober auf der FIL in Lissabon statt und zählt zu den führenden internationalen Technologiekonferenzen und -messen der Luftfahrtbranche, auf der Fluggesellschaften, Flughäfen und Reise-Technologieunternehmen aus aller Welt zusammenkommen.

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Thomas Sergnese, Co-CEO Chief Commercial Officer and Daniele Bocchieri, Co-CEO Chief Operating Officer

Am Stand 1-180 wird die Value Group die Weiterentwicklung ihres integrierten Störungsmanagementmodells und des digitalen RUBIK-Ökosystems präsentieren und dabei aufzeigen, wie Technologie, Betrieb und Unternehmensführung als ein vernetztes System zusammenwirken können, um Flugplanabweichungen sowohl auf globaler als auch auf lokaler Ebene effektiver zu bewältigen.

Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen seine internationale Präsenz ausgebaut und gleichzeitig seine Technologieplattform und sein Betriebsmodell weiterentwickelt. Dabei hat es den Übergang von einzelnen Störungsdienstleistungen zu einem stärker integrierten und globalen IROPS-Managementmodell vollzogen, das durch eine starke lokale Umsetzung und einen Betrieb rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr unterstützt wird. Heute arbeitet die Value Group mit über 90 Partnerfluggesellschaften und -flughäfen in einem Netzwerk von mehr als 430 Flughäfen und Stationen weltweit zusammen.

Jüngste betriebliche Ereignisse haben den Wert dieses integrierten Ansatzes unter Beweis gestellt. Während des Ätna-Ausbruchs unterstützte die Value Group fast 350 Flüge und 60.000 Passagiere an vier Flughäfen. Die jüngste Störung des britischen Luftraums infolge des NATS-Systemausfalls unterstrich zudem die Bedeutung einer Kombination aus schneller lokaler Reaktion, zentraler Koordination und proaktiver Einsatzbereitschaft.

"Störungen können nicht länger als eine Ansammlung einzelner Probleme bewältigt werden. Technologie, Betrieb, Passagiererlebnis und Kostenkontrolle müssen als Teil eines integrierten Modells zusammenwirken - so Thomas Sergnese und Daniele Bocchieri, Co-CEOs der Value Group. "Auf der WAF möchten wir zeigen, wie Fluggesellschaften eine einheitliche globale Steuerung von IROPS erreichen und gleichzeitig schnelles und effektives Handeln auf lokaler Ebene ermöglichen können."

Auf der führenden Luftfahrttechnologie-Messe präsentiert die Value Group die neueste Weiterentwicklung von RUBIK, dem Technologie-Ökosystem des Unternehmens für das Störungsmanagement. Besucher können Lösungen erkunden, die darauf ausgelegt sind, die Eigenabfertigung, das durchgängige Management und die Nachverfolgbarkeit von Störungsprozessen sowie Echtzeit-Transparenz über Betriebsabläufe und Kosten hinweg zu unterstützen.

Wirtschaftliche Steuerung ist eine weitere zentrale Säule des Modells der Value Group. Durch ihr Pauschalmodell und Absicherungsmechanismen hilft das Unternehmen Fluggesellschaften dabei, eine größere Vorhersehbarkeit und Kontrolle über störungsbedingte Kosten zu erlangen auch in Zeiten außergewöhnlicher Nachfrage und erhöhten Drucks auf Unterkünfte, Transport sowie andere Passagierbetreuungsdienste. Dies erweitert das Betriebsmodell, indem es Fluggesellschaften beim Management von IROPS mehr finanzielle Transparenz, Kontrolle und Vorhersehbarkeit verschafft.

Am 13. Oktober wird Thomas Sergnese, Co-CEO und CCO der Value Group, einen 15-minütigen Vortrag mit dem Titel "Globale Überwachung, lokales Handeln: IROPS durch Technologie neu denken" halten, in dem er erläutert, wie Technologie Fluggesellschaften globale Konsistenz und vollständige Rückverfolgbarkeit über alle Störungsmanagementprozesse hinweg bieten kann, während gleichzeitig die Autonomie und Effektivität des lokalen Betriebs gewahrt bleibt. In der Sitzung wird zudem erörtert, wie ein stärker integrierter technologischer Ansatz die Arbeitsbelastung an Flughäfen verringern, die operative Reaktionsfähigkeit verbessern und bei Betriebsstörungen ein reibungsloseres Passagiererlebnis gewährleisten kann.

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