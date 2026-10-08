Die Bundesregierung will den Zinssatz für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen ab 2027 von 0,15 auf 0,3% pro Monat anheben. Betroffen sind Steuerpflichtige, die Steuern nachzahlen müssen oder erstattet bekommen. Begründet wird dies mit dem gestiegenen Basiszinssatz. Auf Steuerpflichtige könnten ab 2027 deutlich höhere Nachzahlungszinsen zukommen. Die Bundesregierung plant, den Zinssatz für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen von derzeit 0,15% auf 0,3% pro Monat anzuheben. Damit würde sich der jährliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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