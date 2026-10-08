TSMC, weltgrößter Chipauftragsfertiger und Schlüsselzulieferer von Nvidia und Apple, steigerte seinen Umsatz im dritten Quartal um 51 % auf 1,49 Bio. Taiwan-Dollar (41,7 Mrd. €) und übertraf damit die Markterwartungen. Die milliardenschweren Investitionen in KI-Rechenzentren treiben sowohl die Chipnachfrage als auch die Preise.
Allerdings steigt auch die Messlatte: Nach einem Kursplus von fast zwei Dritteln seit Jahresbeginn und neuen Rekordständen reagierte die Aktie wie der Chip-Sektor insgesamt mit leichten Verlusten. Mit einem KGV von 18 auf Basis der Gewinnerwartungen für 2027 ist TSMC nicht teuer. Es schadet jedoch nichts, ein paar Chips vom Tisch zu nehmen. Technisch besteht Konsolidierungsbedarf.
Allerdings steigt auch die Messlatte: Nach einem Kursplus von fast zwei Dritteln seit Jahresbeginn und neuen Rekordständen reagierte die Aktie wie der Chip-Sektor insgesamt mit leichten Verlusten. Mit einem KGV von 18 auf Basis der Gewinnerwartungen für 2027 ist TSMC nicht teuer. Es schadet jedoch nichts, ein paar Chips vom Tisch zu nehmen. Technisch besteht Konsolidierungsbedarf.
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