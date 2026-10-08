Original-Research: Novogenia AG - von GBC AG



08.10.2026 / 10:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GBC AG zu Novogenia AG Unternehmen: Novogenia AG ISIN: DE000A3C35W0 Anlass der Studie: Researchstudie (Update) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 20,00 € Kursziel auf Sicht von: 31.12.2027 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger

Kerngeschäft wächst - operative Verbesserung trotz Belastungen im Handelssegment



Die Novogenia AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatzrückgang um 7,1 % auf 25,66 Mio. € (VJ: 27,62 Mio. €). Ausschlaggebend hierfür war die Entwicklung im Handelssegment, dessen Umsätze infolge regulatorisch bedingter Absatzrückgänge um 14,6 % auf rund 19,9 Mio. € (VJ: 23,3 Mio. €) zurückgingen. Besonders betroffen war die Arzneimittelgattung Biologika, bei der regulatorische Änderungen zu einem erhöhten Preisdruck für Importeure führten. Positiv entwickelte sich hingegen das Kerngeschäft mit genetischen Analysen und darauf basierenden personalisierten Produkten. Hier stiegen die Umsätze laut Unternehmensangaben um rund 20 % auf etwa 5,8 Mio. € (VJ: 4,8 Mio. €). Bemerkenswert ist diese Entwicklung vor dem Hintergrund der weiterhin bestehenden Belastungen im Onlinevertrieb infolge von Änderungen des Meta-Werbealgorithmus. Die daraus resultierenden niedrigeren Konversionsraten konnten durch die positive Entwicklung anderer Vertriebskanäle, insbesondere durch Apotheken- und Handelskooperationen sowie individuelle Partnerschaften, mehr als kompensiert werden.



Trotz des Umsatzrückgangs verbesserte sich das EBIT leicht auf -4,68 Mio. € (VJ: -4,88 Mio. €). Einerseits wirkte sich dabei der höhere Anteil margenstärkerer DNA-Umsätze positiv aus, wodurch der Materialaufwand auf 17,33 Mio. € (VJ: 20,45 Mio. €) zurückging. Zum anderen werden zunehmend die eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen sichtbar. Nach dem weitgehenden Abschluss der Investitionsphase in die IT-Infrastruktur konnten sowohl externe Dienstleister als auch interne Personalkapazitäten reduziert werden. Besonders hervorzuheben ist, dass die operative Verbesserung trotz des Wegfalls hoher Sondereffekte erreicht wurde. Im Vorjahr hatten Rückstellungsauflösungen noch mit 2,5 Mio. € zu den sonstigen betrieblichen Erträgen beigetragen. Gleichzeitig verringerte sich das Finanzergebnis auf 2,67 Mio. € (VJ: 6,99 Mio. €), sodass das Nachsteuerergebnis im ersten Halbjahr 2026 bei -1,90 Mio. € (VJ: 2,11 Mio. €) lag.



Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung des ersten Halbjahres 2026 lag insbesondere aufgrund der dargestellten Schwäche im Handelssegment unter unseren Erwartungen. Nichtsdestotrotz gilt die mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 ausgegebene Unternehmens-Guidance, wonach für das laufende Geschäftsjahr 2026 ein moderat steigender Umsatz erwartet wird. Um eine leichte Umsatzsteigerung zu erreichen, muss die Gesellschaft im zweiten Halbjahr Umsatzerlöse in Höhe von mindestens rund 29 Mio. € (2. HJ 2025: 26,69 Mio. €) erwirtschaften.



Die erforderliche Umsatzsteigerung gegenüber dem ersten Halbjahr sollte zum einen durch eine spürbare Belebung im Handelssegment erreicht werden. Nach dem regulatorisch bedingten Rückgang im ersten Halbjahr zeigen die bis August vorliegenden Umsatzzahlen laut Unternehmensangaben wieder einen deutlich freundlicheren Trend. Unterstützend sollen die bereits eingeleiteten Gegenmaßnahmen wirken, darunter die Erweiterung des Produktangebots und die Erschließung neuer Geschäftsfelder. Der Vorstand geht daher für das zweite Halbjahr von einer deutlich stabileren Entwicklung des Handelsgeschäfts aus. Parallel dazu sollte sich die positive Entwicklung im Kerngeschäft fortsetzen. Unterstützend wirken dabei insbesondere die gut laufenden, weniger onlineabhängigen Vertriebskanäle wie Apotheken- und Handels-Kooperationen sowie der Vertrieb über einzelne Partner. Belastend bleibt dagegen weiterhin die Entwicklung im Onlinevertrieb. Zwar bilden sich die durch Änderungen des Meta-Werbealgorithmus verursachten Einschränkungen sukzessive zurück, laut Unternehmensangaben verläuft die Erholung jedoch langsamer als erhofft.



Vor dem Hintergrund der schwächeren Entwicklung im Handelssegment haben wir unsere Umsatzprognose für 2026 auf 56,51 Mio.€ (bisher: 58,60 Mio. €) reduziert. Wir erwarten ein EBIT von -5,15 Mio. €. Aufgrund des positiven Finanzergebnisses im ersten Halbjahr haben wir unsere Prognose für das Nachsteuerergebnis dagegen auf -1,52 Mio. € (bisher: -3,21 Mio. €) angehoben. Für das Jahr 2027 belassen wir unsere Umsatzprognose bei 70,95 Mio. € unverändert und rechnen mit einem EBIT von 1,26 Mio. €. Damit sollte der operative Break-even überschritten werden. Mittelfristig gehen wir insbesondere aufgrund der erwarteten höheren Wachstumsdynamik des DNA-Geschäfts von einer deutlichen Skalierung aus. Aufgrund einer konservativeren Vorgehensweise reduzieren wir jedoch unsere mittelfristigen Umsatz- und Ergebnisprognosen.



Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells haben wir einen fairen Unternehmenswert von 20,00 € (bisher: 24,75 €) je Aktie ermittelt. Die Kurszielreduktion ist einerseits eine Folge der erfolgten Prognoseanpassungen. Andererseits hatten die als Resultat des angehobenen risikolosen Zinssatzes erhöhten Kapitalkosten ebenfalls einen kurszielmindernden Effekt. Wir vergeben weiterhin das Rating "KAUFEN".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20261008_Novogenia_Update



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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung



Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research erstellt.

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Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 08.10.2026 (08:43 Uhr)

Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 08.10.2026 (10:30 Uhr)



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