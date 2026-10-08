Berlin (ots) -- LinkedIn hat 585 Marketingverantwortliche in Deutschland zur Sichtbarkeit von Unternehmen im KI-Zeitalter befragt.- 72 Prozent der Marketer sind überzeugt, dass Verbraucher menschlicher Expertise mehr vertrauen als KI-generierten Inhalten.- Dennoch plant rund die Hälfte der Unternehmen höhere Investitionen, um in KI-Suchen sichtbar zu werden.Menschliche Expertise ist in Zeiten von KI wichtiger denn je: Mehr als die Hälfte der Marketingverantwortlichen hält Inhalte von Experten für überzeugender als klassische Kampagnen (55 Prozent). 72 Prozent sind außerdem überzeugt, dass Käufer den Einschätzungen von Menschen mehr vertrauen als KI-generierten Inhalten. Nahezu alle Marketer (98 Prozent) halten zudem eine aktive Präsenz in professionellen Netzwerken angesichts der wachsenden Bedeutung von KI-Suche für wichtig. Zu diesen Ergebnissen kommt eine aktuelle, repräsentative Umfrage von LinkedIn (www.linkedin.com), die Censuswide unter 585 Marketingverantwortlichen in Deutschland durchgeführt hat.Fast jedes zweite Unternehmen investiert stärker in KI-AuffindbarkeitUnternehmen investieren verstärkt in ihre Auffindbarkeit durch KI-Systeme. Fast die Hälfte (47 Prozent) der Befragten plant höhere Ausgaben für Generative Engine Optimization (GEO) und Answer Engine Optimization (AEO). Beide Ansätze sollen Inhalte in KI-gestützten Such- und Antwortsystemen besser auffindbar machen. Die Sichtbarkeit in KI-generierten Suchergebnissen ersetzt jedoch keine menschliche Expertise: Mehr als die Hälfte der Befragten hält Inhalte von Experten für wirksamer als klassische Kampagnen (55 Prozent). Zudem ist für 70 Prozent die Glaubwürdigkeit einer Marke inzwischen wichtiger als ihre Sichtbarkeit."KI verändert die Art und Weise, wie Menschen Unternehmen und Informationen finden. Auffindbarkeit allein schafft aber noch kein Vertrauen. Dafür braucht es Fachleute, die ihr Wissen verständlich vermitteln und in einen beruflichen Kontext einordnen. Professionelle Netzwerke verbinden beide Ebenen. Sie machen Expertise sichtbar und ermöglichen Menschen, Informationen zu prüfen und zu diskutieren. Unternehmen sollten ihre Präsenz in KI-Systemen bewerten, ob dadurch Vertrauen und Glaubwürdigkeit im Vordergrund steht", kommentiert Barbara Wittmann, Country Managerin DACH bei LinkedIn.Aktive Netzwerke werden wichtiger als reine ReichweiteAngesichts der wachsenden Bedeutung von KI-Suchen halten 98 Prozent eine aktive Beteiligung in professionellen Netzwerken für wichtig. Dabei geht es aber nicht nur um die Auffindbarkeit: 71 Prozent sehen die Präsenz in vertrauenswürdigen beruflichen Netzwerken als wichtigen Faktor für die Glaubwürdigkeit einer Marke. 73 Prozent sind zudem überzeugt, dass aktive, professionelle Communities Unternehmen dabei helfen, von potenziellen Käufern entdeckt und bewertet zu werden.Unternehmen haben das erkannt und investieren deshalb verstärkt in Inhalte von Mitarbeitenden, Creatorn und Thought-Leadern (45 Prozent). 39 Prozent wollen deshalb ihr Engagement und ihre Beteiligung an Branchendiskussionen in Communities ausbauen. Weitere 38 Prozent setzen verstärkt auf Empfehlungen und Erfahrungen von Kunden.Über die UmfrageFür die Umfrage wurden zwischen dem 21. Juli und dem 6. August 2026 insgesamt 585 Marketingverantwortliche in Deutschland befragt. Die Befragung wurde von Censuswide im Auftrag von LinkedIn durchgeführt. Untersucht wurden unter anderem die Bedeutung von KI-gestützter Auffindbarkeit, menschlicher Expertise und professionellen Netzwerken für die Wahrnehmung von Unternehmen.Über LinkedInMit über 1,3 Milliarden Mitgliedern weltweit und über 30 Millionen Mitgliedern im deutschsprachigen Raum ist LinkedIn das größte digitale Netzwerk für beruflichen Austausch, Information, Inspiration, Weiterentwicklung und Jobs. Wir vernetzen Menschen aus der Arbeitswelt und helfen ihnen dabei, im Beruf erfolgreich und zufrieden zu sein. In der LinkedIn Community teilen unsere Mitglieder ihre Beiträge in einem professionellen Rahmen und unterstützen sich gegenseitig. Die Mitgliedschaft ist dabei für sie in großem Umfang kostenlos.Unseren Kunden aus den Bereichen Recruitment, Marketing, Sales und Learning bieten wir umfassende Möglichkeiten, Mitarbeitende und potenzielle Mitarbeitende sowie weitere geschäftliche Zielgruppen zu erreichen, für sich zu begeistern und zu entwickeln.Mit dem LinkedIn Economic Graph zeichnen wir die erste digitale Abbildung des weltweiten Arbeitsmarktes. Datenbasiert visualisieren wir gegenwärtige Trends in Echtzeit und laden Vertreter aus Politik, Wirtschaft und NGOs zur Diskussion darüber ein, wie wir als Gesellschaft auf die Veränderungen unserer Zeit reagieren können.Pressekontakt:Henning Dorstewitz | hdorstewitz@linkedin.com | +49 151 7230 6924Pricilla Tekbas | pricilla.tekbas@tonka-pr.com | +49 176 7388 2187Klaas Geller | klaas.geller@tonka-pr.com | +49 176 747 17519Original-Content von: LinkedIn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64022/6367185