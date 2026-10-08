Unterföhring (ots) -"Ich glaube nicht an Schicksal. Wir haben die Kraft, unseren eigenen Weg zu gehen." - Sie war UN-Friedensbotschafterin, eine Kämpferin für Tier- und Umweltschutz und eine Ikone der Zuversicht: In einem ihrer letzten Interviews für die neue ProSieben-Dokumentation "HOPE" sprach Jane Goodall mit Linda Zervakis über ihren Weg zur Hoffnung. Aber was ist eigentlich Hoffnung? Wie entsteht Hoffnung? Und warum finden wir Hoffnung oft gerade in vermeintlich hoffnungslosen Momenten - völlig allein, mitten auf dem Ozean ohne jede Verbindung zur Außenwelt? Als Überlebender eines entsetzlichen rassistischen Anschlags? Oder bei der Flucht als Elfjähriger aus dem toxischen Elternhaus?In der neuen Dokumentation "HOPE" geben Jane Goodall, Weltumsegler Boris Herrmann, Sängerin Stefanie Kloß, der Hanau-Überlebende Etris Hashemi, Rennfahrerin Sophia Flörsch, Para-Sportler Wojtek Czyz, Augenarzt Suman Thapa, Gründerin Günes Seyfarth, Hilfsprojekt-Initiator Jürgen Altmann und der Kämpfer gegen Kinderarmut Jeremias Thiel der Hoffnung ein Gesicht. ProSieben zeigt den besonderen Film "HOPE" mit Linda Zervakis am Donnerstag, 26. November 2026, um 20:15 Uhr. Was können wir von diesen Menschen lernen? Ein Film der Zuversicht, produziert von Autentic.Linda Zervakis: "'HOPE' ist für mich ein absolutes Herzensprojekt. Welchen Sinn hätten wir ohne Hoffnung? Ohne Hoffnung ist alles nichts. Es gibt wenige Menschen, die trotz aller Probleme und Krisen auf der Welt so viel Zuversicht und Hoffnung ausgestrahlt haben, die mich so sehr inspiriert haben wie Jane Goodall. Aber Hoffnung verlangt auch Handeln. Die Geschichten unserer Protagonist:innen zeigen eindrucksvoll, was entstehen kann, wenn Hoffnung gelebt wird.""LINDA ZERVAKIS. Hope" - am Donnerstag, 26. November 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und streamen auf JoynPressekontakt:Frank Wolkenhauerphone: +49 (0) 89 95 07 -1158email: frank.wolkenhauer@prosiebensat1.comPhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@prosiebensat1.comProSiebenEin Sender der ProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6367183