Südzucker hat ein solides Q2 27 vorgelegt: Der Umsatz stieg um 4,1% yoy auf EUR 2,1 Mrd., das operative EBITDA legte um 81% yoy auf EUR 168 Mio. zu und bestätigte damit die vorläufigen Zahlen. Die EBITDA-Marge verbesserte sich um 340 Bp. auf 7,9%, während das EPS erstmals seit zwei Jahren wieder in den positiven Bereich zurückkehrte. Der operative Cashflow erhöhte sich um 66% yoy auf EUR 439 Mio., getragen von einer stärkeren Ertragslage und einer deutlichen Freisetzung von Working Capital. Die Erholung war breit abgestützt: CropEnergies, Spezialitäten und Stärke profitierten von einem günstigeren Marktumfeld, während das Segment Zucker der größte Nachzügler blieb. Wir sehen weiteres Aufwärtspotenzial vom Zuckermarkt, da die Preise sowohl global als auch in Nordwesteuropa begonnen haben, sich zu erholen. Weltweite angebotsseitige Risiken könnten die Preise zusätzlich stützen, insbesondere durch El Niño und geringere Rübenanbauflächen in Europa. Hohe Lagerbestände und längere Vertragslaufzeiten dürften jedoch dafür sorgen, dass die Erholung nur schrittweise verläuft. Wir bestätigen unser BUY-Rating und unser Kursziel von EUR 17,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/suedzucker-ag
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