Mit bis zu 10.000 Bots, tausenden Fake-Accounts und KI-Songs hat ein Musiker Streamingdienste um mehrere Millionen US-Dollar erleichtert. Zwischenzeitlich erzielte der Betrüger mehr Streams als Taylor Swift -Â jetzt muss er ins Gefängnis. Im Sommer 2025 sorgte die Band The Velvet Sundown für Aufsehen, die in kurzer Zeit zwei Alben auf den Markt brachte und Millionen Streams generierte. Allerdings handelte es sich dabei nicht um echte Musiker:innen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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