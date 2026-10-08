EQS-News: OpenWay Group
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Mit dem "Best Partnership Initiative"-Preis werdenzes BORICA und OpenWay für ihren Beitrag zur Transformation des bulgarischen Zahlungsverkehrs und zur erfolgreichen Euro-Einführung ausgezeichnet.
LONDON, 8. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- BORICA AD und OpenWay haben bei den PAY360 Awards 2026 unter den " Best Partnership Initiative Award" für ihre Zusammenarbeit beim Aufbau der bulgarischen Zahlungsinfrastruktur und den erfolgreichen Übergang des Landes zum Euro erhalten.
Mit dieser Auszeichnung werden die Auswirkungen einer langfristigen Partnerschaft gewürdigt, die sich einer Herausforderung widmete, bei der es keinen Spielraum für disruptive Veränderungen gab: die wichtige nationale Zahlungsinfrastruktur umzugestalten und gleichzeitig sicherzustellen, dass alltägliche Kartenzahlungen und Geldautomaten-Dienstleistungen ab der ersten Minute der Euro-Einführung weiterliefen.
Seit 2018 arbeiten BORICA und OpenWay gemeinsam an der Modernisierung der bulgarischen Infrastruktur für die Kartenabwicklung. Dabei verbinden sie das Know-how von BORICA im Bereich nationaler Zahlungsdienste und der Koordination des Zahlungsökosystems mit der digitalen Echtzeit-Zahlungssoftwareplattform "Way4" sowie der Fachkompetenz von OpenWay im Bereich Zahlungstechnologie.
Was diese Initiative auszeichnete, waren ihr Umfang, ihre Kontinuität und ihre praktischen Auswirkungen. Die Partnerschaft wurde im Laufe mehrjähriger Modernisierungsmaßnahmen aufgebaut und anschließend unter außergewöhnlichen Praxisbedingungen auf die Probe gestellt, als Bulgarien am 1. Januar 2026 den Euro einführte.
An dem Euro-Programm beteiligten sich mehr als 35 Banken, Zahlungsdienstleister, Fintech-Unternehmen, staatliche Institutionen und Technologiepartner. BORICA und OpenWay arbeiteten eng zusammen, um die Umstellung der Kartenabwicklung vorzubereiten und durchzuführen, wobei vor der Umstellung umfangreiche Tests, Probeläufe und die operative Koordination stattfanden.
Die Ergebnisse lagen fast unmittelbar nach Mitternacht vor. Die erste erfolgreiche Abhebung von Euro an einem Geldautomaten erfolgte bereits 20 Sekunden nach Einführung der neuen Währung. Innerhalb der ersten 48 Stunden wurden mehr als 930.000 Karten- und Geldautomaten-Transaktionen im Wert von fast 42 Millionen Euro abgewickelt, ohne dass es zu ungeplanten Ausfallzeiten kam.
Miroslav Vichev, Geschäftsführer von BORICA AD, sagte:
Pavel Gubin, CEO der OpenWay Group, sagte:
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08.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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