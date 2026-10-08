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Avalara unterstützt globale Unternehmen dabei, schneller zu agieren, während die Komplexität im Steuer- und Compliance-Bereich zunimmt



08.10.2026 / 10:40 CET/CEST

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Fortnum & Mason und ASOS berichten, wie Automatisierung ihnen hilft, auf verschiedenen Märkten zu wachsen LONDON, 8. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Avalara, Inc. , der Marktführer im Bereich agentischer KI für globale Steuer- und Compliance-Fragen, eröffnete heute seine Kundenkonferenz "CRUSH Europe" mit einer Präsentation darüber, wie Unternehmen Automatisierung und agentische KI nutzen können, um die zunehmende Komplexität im Steuer- und Compliance-Bereich zu bewältigen und gleichzeitig schneller auf verschiedenen Märkten zu agieren. Fortnum & Mason und ASOS nahmen gemeinsam mit Avalara an der Konferenz teil, um zu erläutern, wie ihre Unternehmen die Automatisierung von Compliance-Prozessen nutzen, um ihr globales Wachstum zu fördern, da regulatorische Anforderungen zunehmend digital, vernetzt und in Echtzeit erfolgen. Schneller Vertrieb auf globaler Ebene Fortnum & Mason, eine 315 Jahre alte britische Institution, beliefert Kunden in fast 90 Ländern. Durch die Automatisierung der Berechnung von Umsatzsteuer, Einfuhrsteuer und Zöllen - einschließlich der komplexen Einstufung von Lebensmitteln und Non-Food-Artikeln - kann sich das Team darauf konzentrieren, Kunden zu betreuen und herausragende Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Das Unternehmen stellte sich auf der Avalara-Konferenz vor. "Bei Lieferungen in mehrere Länder und an einige besondere Bestimmungsorte sind genaue Berechnungen von Steuern und Zöllen unerlässlich", sagte Nataliya Schipka, Finanzdirektorin bei Fortnum & Mason, gegenüber . "Durch die Automatisierung grenzüberschreitender Compliance-Prozesse können wir uns darauf konzentrieren, unsere Kunden zu betreuen, wo auch immer sie sich befinden, anstatt uns durch die Komplexität der Compliance einschränken zu lassen." Neben Fortnum & Mason war auf der CRUSH Europe auch ASOS vertreten, einer der weltweit führenden Online-Modehändler. Um mit dem Tempo der globalen Modebranche Schritt zu halten, muss man Produkte auf den Markt bringen, neue Märkte erschließen und sich schnell an regulatorische Änderungen anpassen - und gleichzeitig Kunden auf der ganzen Welt ein nahtloses Einkaufserlebnis bieten. ASOS nutzt die Automatisierung von Compliance-Prozessen, um diese Geschwindigkeit und diesen Umfang zu gewährleisten, ohne zusätzliches Personal einstellen zu müssen, nur um mit der wachsenden Komplexität Schritt zu halten. Ihre Erfahrungen spiegeln eine allgemeine Herausforderung wider, mit der Unternehmen in ganz Europa konfrontiert sind. Steuerliche und Compliance-Anforderungen sind zunehmend miteinander verflochten, werden immer digitaler und erfolgen zunehmend in Echtzeit, während Unternehmen unter dem Druck stehen, schneller zu handeln. Seit Jahren werden einzelne Compliance-Aufgaben durch Software automatisiert, doch ein Großteil der Arbeit zwischen diesen Aufgaben und Systemen wird nach wie vor manuell erledigt. Avalara ist der Ansicht, dass man zur Bewältigung dieser Herausforderung die Art und Weise, wie die Arbeit erledigt wird, neu überdenken muss. Neue, speziell entwickelte agentische KI-Lösungen für Steuer- und Compliance-Anwendungen Auf der CRUSH Europe zeigte Avalara, wie agentische KI dazu beitragen kann, diese Lücken zu schließen, indem sie die Arbeit über Steuer- und Compliance-Prozesse und -Systeme hinweg koordiniert. Avalara Aviator , das ab heute allgemein verfügbar ist, ist die neue Plattform des Unternehmens für Steuer- und Compliance-Angelegenheiten. Es wurde entwickelt, um Tage manueller Arbeit in wenige Minuten Überwachung zu verwandeln - mit einer prüfungssicheren Aufzeichnung jeder einzelnen Aktion. Intelligente Agenten können Zusammenhänge erfassen, Arbeitsabläufe koordinieren, Abweichungen überwachen und Maßnahmen ergreifen, während sie Menschen hinzuziehen, wenn eine Beurteilung oder Genehmigung erforderlich ist. Neben anderen Compliance-Funktionen kann Avalara Aviator Produkte Steuerkennzeichen zuordnen, Befreiungsbescheinigungen validieren, Steuermatrizen automatisch generieren, benutzerdefinierte Regeln konfigurieren und Ergebnisse anwendungsübergreifend analysieren. Es basiert auf bewährten Steuerinhalten, fundiertem Compliance-Know-how, firmeneigenen Daten, deterministischer Technologie und den Governance-Strukturen, die Avalara in mehr als 22 Jahren aufgebaut hat - gestützt auf Transaktionen im Wert von mehr als 2,1 Billionen Pfund, die Avalara jährlich abwickelt. Versori von Avalara - Avalaras "Agentic Integration Fabric" - geht auf einen weiteren entscheidenden Aspekt dieser Herausforderung ein: Steuer- und Compliance-Informationen in die Systeme und Daten zu integrieren, mit denen Unternehmen bereits arbeiten. In einer agentenbasierten Welt beginnt die Compliance-Arbeit nicht immer direkt in der Compliance-Software. Es kann in einem ERP-System, einer E-Commerce-Plattform, einem Finanzsystem oder einem KI-Agenten beginnen. Versori nutzt spezielle KI-Agenten, um produktionsreife Konnektoren innerhalb von Tagen statt Monaten zu recherchieren, zu entwickeln, zu testen und bereitzustellen - und das zu einem Bruchteil der Kosten herkömmlicher Integrationswerkzeuge. "KI verändert die Art und Weise, wie Arbeit in allen Branchen erledigt wird", sagte Hugo Sarrazin, Chief Executive Officer bei Avalara, in seiner CRUSH-Keynote. "Aber agentische KI ist anders. Es kann mehrstufige Arbeitsabläufe ausführen, Änderungen kontinuierlich überwachen und Mitarbeiter hinzuziehen, wenn eine Beurteilung oder Genehmigung erforderlich ist. Die Chance liegt in Automatisierung und Steuerung - und zwar nicht so, dass das eine auf Kosten des anderen geht. Bei den Steuern muss die Berechnung aber trotzdem stimmen. Die Einreichung muss dennoch vertretbar sein. "Und der Verantwortliche ist immer noch ein Mensch." Entwickelt für die Welle neuer Vorschriften in Europa Regierungen in ganz Europa verlagern die Einhaltung der Vorschriften näher an den Zeitpunkt der Transaktion, und durch die verpflichtende elektronische Rechnungsstellung wird die digitale Berichterstattung ab 2030 auf grenzüberschreitende B2B-Transaktionen in der gesamten EU ausgeweitet. Mit Avalara können Unternehmen eine einmalige Integration über eine einzige globale API vornehmen und anschließend die Vorschriften einzelner Länder durch Konfiguration aktivieren, anstatt diese immer wieder neu implementieren zu müssen. Avalara ist seit September 2026 eine zugelassene Plattform in Frankreich und rechnet damit, im Januar 2027 für Deutschland und im Oktober 2027 für Spanien bereit zu sein. Avalara wurde kürzlich im IDC MarketScape " " als "Leader" ausgezeichnet: Anbieterbewertung "Worldwide E-Invoicing Compliance Solutions 2026" (Dok.-Nr. EUR154882XXX, September 2026). Über Avalara

Avalara ist der Marktführer im Bereich agenter KI für globale Steuer- und Compliance-Fragen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten tragen die bewährten Steuerinformationen, die fundierte Compliance-Expertise, die firmeneigenen Daten und die Technologie von Avalara dazu bei, dass Kunden weltweit erfolgreich sind. Avalara kombiniert diese Grundlage nun mit agentischer KI, um Unternehmen bei der Bewältigung komplexer Compliance-Aufgaben zu unterstützen, wobei die Kontrolle weiterhin bei den Mitarbeitern liegt. Avalara verarbeitet jährlich mehr als 54 Milliarden AvaTax-API-Aufrufe und unterstützt Millionen von Unternehmen weltweit. Weitere Informationen finden Sie auf Avalara.com . Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Produktplänen, den technologischen Möglichkeiten und den voraussichtlichen Verfügbarkeitsterminen von Avalara. Diese Aussagen geben die Absichten von Avalara zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/avalara-unterstutzt-globale-unternehmen-dabei-schneller-zu-agieren-wahrend-die-komplexitat-im-steuer--und-compliance-bereich-zunimmt-302901928.html



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