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Avalara und Arineo schließen Partnerschaft für E-Rechnungen und Steuerautomatisierung im Microsoft-Dynamics-Umfeld



19.11.2026 / 10:05 CET/CEST

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Der Göttinger IT-Dienstleister übernimmt die Implementierung der internationalen Steuer- und E-Rechnungslösungen von Avalara in Dynamics-Umgebungen. Im Blick haben beide Unternehmen den Mittelstand, für den die E-Rechnungspflicht ab 2027 greift. MÜNCHEN, 19. November 2026 /PRNewswire/ -- Avalara hat die Arineo GmbH als neuen Implementierungspartner für die elektronische Rechnungsstellung sowie Steuerkonformität hinzugewonnen. Arineo integriert die Lösungen von Avalara in die Microsoft-Dynamics-Landschaften seiner Kunden und empfiehlt sie zusätzlich als Referral-Partner weiter. Adressat sind mittelständische Unternehmen, die ihre Rechnungsprozesse in den kommenden zwei Jahren umstellen müssen. Der Zeitplan dafür steht fest. Seit Januar 2025 muss jedes inländische Unternehmen im B2B-Bereich bereits elektronische Rechnungen empfangen können . Ab dem 1. Januar 2027 müssen Unternehmen mit mehr als 800.000 Euro Vorjahresumsatz ihre B2B-Rechnungen selbst in strukturierten Formaten ausstellen, ein Jahr später gilt das für alle übrigen. Eine PDF-Datei per Mail genügt dann nicht mehr. Das BMF-Schreiben vom 15. Oktober 2025 verlangt ein maschinell auswertbares Format nach EN 16931 und schreibt Unternehmen vor, eingehende Rechnungen technisch zu prüfen. Wer diese Anforderungen erfüllen will, braucht steuerliches Wissen und Zugriff auf das eigene ERP-System. Genau diese Arbeitsteilung steht hinter der Kooperation. Avalara liefert die steuerliche Logik und die geforderten Formate, Arineo den Weg in die Systemlandschaft. Als Microsoft-Full-Stack-Partner begleitet das Göttinger Unternehmen mittelständische Kunden von der Auswahl der passenden Lösung über die Einführung bis in den laufenden Betrieb. Zusammengefunden haben beide Seiten Mitte des vergangenen Jahres, und zwar von beiden Richtungen aus. Berater von Arineo arbeiteten zu diesem Zeitpunkt schon mit Avalara-Lösungen, zur gleichen Zeit meldete sich das Alliance-Team von Avalara in Göttingen. Für die Kunden bleibt die Umstellung damit im vertrauten System. Die automatisierte Steuerermittlung und die Erstellung der E-Rechnungsformate erfolgen direkt im ERP-System , in dem die Belege ohnehin entstehen, und wachsen mit steigendem Rechnungsvolumen mit. Das entlastet vor allem Finanzabteilungen im gehobenen Mittelstand, die für komplexe, grenzüberschreitende Umsatzsteuerfragen keine internen Spezialistenteams vorhalten. Den stärksten Bedarf sehen beide Partner in Fertigung und Maschinenbau sowie in Logistik und Groß- und Außenhandel, also dort, wo viele Rechnungen über Landesgrenzen hinweg laufen. Arineo hat seinen Sitz in Göttingen und seinen Kernmarkt in der DACH-Region und unterhält daneben Standorte in Österreich, Dänemark, Bulgarien sowie China. Kunden mit internationalem Geschäft begleitet das Unternehmen teils selbst, teils als Generalunternehmer mit lokalen Partnern. Mit der nationalen Umstellung ist das Thema für international tätige Unternehmen allerdings nicht abgeschlossen. Das EU-Paket " VAT in the Digital Age" (ViDA) macht die E-Rechnung ab dem 1. Juli 2030 auch für innergemeinschaftliche B2B-Umsätze zur Pflicht. Die Rechnungsdaten gehen dann nahezu in Echtzeit an die Finanzverwaltung, die bisherige Zusammenfassende Meldung entfällt. Nationale Meldesysteme richten sich schrittweise an diesem europäischen Rahmen aus. Mit der gemeinsamen Lösung von Avalara und Arineo setzen Unternehmen deshalb nicht nur die deutschen Fristen im ERP um, sondern schaffen zugleich die Grundlage für die kommenden europäischen Meldepflichten. "Avalara kennt das Steuerrecht in den Märkten, in denen unsere Kunden unterwegs sind, und wir kennen die Systeme, in denen deren Rechnungen entstehen", sagt Marco Arndt, Director Alliances & International Business bei Arineo. "Das greift ineinander, ohne dass eine Seite der anderen erst erklären müsste, wie ihr Geschäft funktioniert." "Viele mittelständische Unternehmen haben die Fristen längst im Blick, aber niemanden im Haus, der die technische Umsetzung nebenbei stemmt", ergänzt Mark Carpenter, Strategic Alliance Director bei Avalara. "Mit Arineo gewinnen wir einen Partner, der bei genau diesen Unternehmen ohnehin am Tisch sitzt, wenn über das ERP gesprochen wird." Erste gemeinsame Projekte laufen bereits bei Kunden aus dem Microsoft-Umfeld. Sobald das erste davon abgeschlossen ist, wollen Avalara und Arineo es gemeinsam als Referenz veröffentlichen. Parallel sprechen beide Seiten darüber, wiederkehrende Schritte der Implementierung zu standardisieren, damit Folgeprojekte schneller anlaufen. Über Avalara:

Avalara unterstützt Unternehmen jeder Größe dabei, Steuerprozesse zu automatisieren und gesetzliche Vorschriften weltweit einzuhalten. Durch die Kombination aus verlässlichen Steuerinhalten, umfassender Fachexpertise und führender Cloud-Technologie mit agentischer KI ermöglicht Avalara die effiziente Abwicklung komplexer Steuer- und E-Rechnungspflichten bei voller menschlicher Prozesskontrolle. Avalara verarbeitet jährlich über 54 Milliarden Transaktionen und unterstützt Millionen von Unternehmen weltweit bei der Einhaltung lokaler und internationaler Steuervorschriften. Weitere Informationen unter avalara.com . Über Arineo:

Die Arineo GmbH unterstützt mittelständische Unternehmen bei der Digitalisierung und dem produktiven Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Als Microsoft Solutions Partner, mehrfaches Mitglied im Inner Circle for Microsoft AI Business Solutions und SAP Gold Partner verbindet Arineo KI und KI-Agenten mit Geschäftsprozessen und Plattformen wie Microsoft Dynamics 365 und Microsoft 365. Das Unternehmen begleitet seine Kundenunternehmen von der Konzeption und Einführung bis zum Betrieb ihrer Lösungen. Zum Portfolio gehören die Bereiche ERP, CRM, Customer Experience, Automation, Modern Workplace sowie Data und Analytics. Arineo beschäftigt rund 400 Mitarbeitende an 18 Standorten in Deutschland, Österreich, Dänemark, Bulgarien und China. Das Göttinger Stiftungsunternehmen befindet sich im Verantwortungseigentum seiner Mitarbeitenden und ist damit dauerhaft unabhängig. Die Arineo-Stiftung sichert, dass erwirtschaftetes Kapital im Unternehmen verbleibt - etwa für die Entwicklung der Teams, Innovation und Forschung. Arineo ist kollegial organisiert und setzt auf dezentrale Verantwortung sowie selbstorganisierte Zusammenarbeit. Seit 2023 trägt das Unternehmen das Siegel berufundfamilie. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/avalara-und-arineo-schlieWen-partnerschaft-fur-e-rechnungen-und-steuerautomatisierung-im-microsoft-dynamics-umfeld-302945081.html



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