Frankfurt (ots) -Die Meeting Owl 5 Pro vereint eine integrierte Recheneinheit mit dem Touch-Controller Owl Tablet zu einer umfassenden, unternehmenstauglichen Microsoft-Teams-Rooms-Lösung auf Android (MTR-A). Sie verbindet ein immersives 360°-Meeting-Erlebnis mit einfacher Bedienung auf Knopfdruck und erfüllt hohe Anforderungen an Sicherheit und zentrale Verwaltung - jetzt für Microsoft Teams zertifiziert.Owl Labs, das weltweit agierende Technologieunternehmen und Entwickler des preisgekrönten Meeting-Owl-Portfolios, präsentiert mit Meeting Owl 5 Pro Microsoft Teams Room (https://owllabs.de/products/meeting-owl-5-pro-room-kit) eine neue Lösung für Microsoft Teams Rooms auf Android, die speziell für kleine Besprechungsräume entwickelt wurde und nun offiziell für Microsoft Teams zertifiziert ist. Damit erreicht das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein beim Ausbau seines Angebots für Unternehmenskunden.Die Meeting Owl 5 Pro kombiniert 360-Grad-Video in 4K-Auflösung mit intelligenten Kameraansichten, die automatisch auf die sprechenden Personen ausgerichtet werden, und fortschrittlicher KI-gestützter Audiotechnologie, die Stimmen aus allen Richtungen am Tisch erfasst. So können remote zugeschaltete Teilnehmende Gespräche besser sehen und hören und sich auf natürlichere Weise daran beteiligen.Mit der Meeting Owl 5 Pro verfolgt Owl Labs einen neuartigen Ansatz für die Videokollaboration in Unternehmen: Als vollständige 360-Grad-All-in-One-Lösung für Microsoft Teams Rooms wird sie zentral auf dem Besprechungstisch platziert. Sie vereint Audio- und Videotechnologie mit einer dedizierten Recheneinheit und einem intuitiven Touch-Controller und bringt so das charakteristische immersive Meeting-Erlebnis von Owl Labs in Microsoft Teams Rooms auf Android.Das innovative Design ermöglicht es Unternehmen, Besprechungsräume einfach einzurichten und zu verwalten, ohne dabei Abstriche bei der Benutzerfreundlichkeit oder Sicherheit zu machen. Alle Teilnehmenden profitieren dabei von einem nahtlosen Meeting-Erlebnis.Optimal auf Unternehmensanforderungen abgestimmtDie Meeting Owl 5 Pro bietet eine sichere Grundlage für den Einsatz in Unternehmen und erfüllt die Anforderungen von Microsoft Teams Rooms an den Softwarelebenszyklus und die Geräteverwaltung. Ergänzt wird die Lösung durch die Microsoft Devices Ecosystem Platform (MDEP).Mitarbeitende profitieren von der vertrauten Microsoft-Teams-Oberfläche und können Besprechungen mit nur einem Fingertipp beitreten. IT-Abteilungen erhalten eine standardisierte Raumlösung, die sich einfach einrichten und zentral verwalten lässt und auch bei einem großflächigen Einsatz zuverlässig funktioniert.Anders als bei herkömmlichen Konferenzraumsystemen, bei denen die Kamera meist fest vorne im Raum installiert ist, wird die Meeting Owl 5 Pro in der Mitte des Besprechungstischs platziert. Dadurch ermöglicht sie allen Teilnehmenden ein gleichberechtigtes und natürlicheres Meeting-Erlebnis."Wir freuen uns, die 360-Grad-Lösung von Owl Labs, die in der Mitte des Besprechungstischs platziert wird, in unserem Ökosystem der für Microsoft Teams Rooms zertifizierten Geräte begrüßen zu dürfen", sagt Albert Kooiman, General Manager, Teams Partner Engineering and Customer Enablement bei Microsoft. "Das All-in-One-System mit integrierter 360-Grad-Kamera bietet das für Owl Labs typische Meeting-Erlebnis, bei dem die Kamera in der Mitte des Besprechungstischs statt vorne im Raum platziert ist."Ein neues Kapitel für Owl Labs"Owl Labs hinterfragt seit Jahren gängige Vorstellungen davon, wie Menschen zusammenarbeiten. Dahinter steht eine einfache Überzeugung: Das beste Meeting-Erlebnis beginnt mitten im Gespräch", sagt Frank Weishaupt, CEO von Owl Labs. "Auf Basis unserer langjährigen Erfahrung und des Feedbacks von mehr als 285.000 Organisationen haben wir eine vollständige Konferenzraumlösung für Unternehmen entwickelt, die dieses Erlebnis in den Mittelpunkt stellt. Unsere Partnerschaft mit Microsoft Teams und die Zertifizierung markieren einen wichtigen Meilenstein für unser Unternehmen. Große Unternehmen und KMU müssen sich nicht länger zwischen einem innovativen, immersiven Meeting-Erlebnis und den Anforderungen an Sicherheit und einfache Verwaltung entscheiden, die für einen flächendeckenden Einsatz erfüllt sein müssen. Und das ist erst der Anfang dessen, was wir für den Enterprise-Markt geplant haben."Die Ankündigung spiegelt die umfassende Weiterentwicklung des Produktportfolios von Owl Labs wider und unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, das gesamte Spektrum moderner Anforderungen an die Zusammenarbeit abzudecken - von flexiblen Bring-your-own-Device-Umgebungen (BYOD) bis hin zu dedizierten, zentral verwalteten Konferenzräumen in Unternehmen.Mit der Meeting Owl 5 Pro schlägt Owl Labs ein neues Kapitel seiner Unternehmensentwicklung auf und überträgt seine führende Position im Bereich der 360-Grad-Kollaboration auf vollständig integrierte Konferenzraumsysteme für Unternehmen. In Zusammenarbeit mit autorisierten Vertriebspartnern und Systemintegratoren ist Owl Labs gut aufgestellt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ansprechende und intuitiv nutzbare Meeting-Erlebnisse in ihren Besprechungsräumen zu standardisieren und flächendeckend bereitzustellen.Die Meeting Owl 5 Pro markiert einen wichtigen Schritt beim weiteren Ausbau des Enterprise-Portfolios von Owl Labs. Zusätzliche Innovationen sind geplant, um flexible Formen der Zusammenarbeit und dedizierte Konferenzraumsysteme noch enger miteinander zu verbinden.VerfügbarkeitDie für Microsoft Teams zertifizierte Meeting Owl 5 Pro-Lösung mit dedizierter Recheneinheit und integriertem Touch-Controller Owl Tablet ist ab Mittwoch, dem 18. November 2026, direkt über Owl Labs sowie über autorisierte Vertriebspartner erhältlich. Unterstützt wird die Lösung durch Owl 360 Services, den Abonnementservice von Owl Labs für IT-Teams. Dieser bietet eine zentrale Geräteverwaltung und proaktive Einblicke in den Gerätestatus sowie persönlichen Support und Garantieleistungen.Das Meeting Owl 5 Pro Room Kit (https://owllabs.de/products/meeting-owl-5-pro-room-kit) ist ab dem 18. November 2026 weltweit zum Preis von 3.639 Euro über owllabs.de und autorisierte Vertriebspartner (https://owllabs.de/find-a-reseller) erhältlich.Weitere Informationen unter https://owllabs.de/Über Owl LabsOwl Labs ist ein Technologieunternehmen mit Sitz in Boston, das KI-gestützte 360-Grad-Videokonferenzlösungen für hybrid arbeitende Organisationen entwickelt.Die Produktreihe von Owl Labs und die Owl Intelligence System-Software machen Meetings inklusiver und kollaborativer, indem sie das Distanzgefühl zwischen Teilnehmenden aus der Ferne und aus dem Raum ausgleicht. Die Meeting Owl 5 Pro ist die neueste Generation der ersten WiFi-fähigen 360-Grad-Kamera mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher, die automatisch an den Sprecher heranzoomt.Owl Labs hat eine Finanzierung in Höhe von 47 Millionen Dollar erreicht und sich das Ziel gesetzt, digitale Zusammenarbeit zu revolutionieren. Daran arbeiten Mitarbeitende auf der ganzen Welt, sowohl remote als auch hybrid.Mehr über Owl Labs erfahren Sie unter www.owllabs.dePressekontakt:Katharina GuschtschinOseonowllabs@oseon.comT: +49-151-52565064Original-Content von: Owl Labs, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146788/6393641