Berlin (ots) -
Betreiber von LNG-Terminals, Gasspeichern und Raffinerien verschwenden Erdgas: Deutsche Umwelthilfe deckt entweichende Methanemissionen auf
Deutschlands Gasspeicher sind auf einem historischen Tiefstand. Trotzdem lassen Unternehmen, die für Speicher, Terminals und Pipelines zuständig sind, Methan, den Hauptbestandteil von Erdgas, teils einfach in die Atmosphäre entweichen.
Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat gemeinsam mit der Organisation Earthworks die fossile Infrastruktur in Deutschland und den Niederlanden untersucht und mit einer Spezialkamera an Terminals, Raffinerien oder Gasspeichern Methanemissionen zu dokumentiert. Die Erkenntnisse der Untersuchung stellen wir Ihnen mit eindrücklichem Bildmaterial in einer Pressekonferenz vor. Wir sprechen zudem über die Umsetzung der EU-Methanverordnung und kündigen politische und rechtliche Schritte der DUH an.
Wir bitten um Anmeldung über den DUH-Newsroom.
Teilnehmende:
- Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer DUH
- Andrew Klooster, Leitender Thermograf Earthworks
- Simon Sackers, Referent Energie und Klimaschutz DUH
Datum:
Dienstag, 13. Oktober um 10.30 Uhr
Einwahldaten:
https://l.duh.de/zoompk261013
Pressekontakt:
DUH-Newsroom:
030 2400867-20, presse@duh.de
www.duh.de
Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/6367216
Betreiber von LNG-Terminals, Gasspeichern und Raffinerien verschwenden Erdgas: Deutsche Umwelthilfe deckt entweichende Methanemissionen auf
Deutschlands Gasspeicher sind auf einem historischen Tiefstand. Trotzdem lassen Unternehmen, die für Speicher, Terminals und Pipelines zuständig sind, Methan, den Hauptbestandteil von Erdgas, teils einfach in die Atmosphäre entweichen.
Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat gemeinsam mit der Organisation Earthworks die fossile Infrastruktur in Deutschland und den Niederlanden untersucht und mit einer Spezialkamera an Terminals, Raffinerien oder Gasspeichern Methanemissionen zu dokumentiert. Die Erkenntnisse der Untersuchung stellen wir Ihnen mit eindrücklichem Bildmaterial in einer Pressekonferenz vor. Wir sprechen zudem über die Umsetzung der EU-Methanverordnung und kündigen politische und rechtliche Schritte der DUH an.
Wir bitten um Anmeldung über den DUH-Newsroom.
Teilnehmende:
- Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer DUH
- Andrew Klooster, Leitender Thermograf Earthworks
- Simon Sackers, Referent Energie und Klimaschutz DUH
Datum:
Dienstag, 13. Oktober um 10.30 Uhr
Einwahldaten:
https://l.duh.de/zoompk261013
Pressekontakt:
DUH-Newsroom:
030 2400867-20, presse@duh.de
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