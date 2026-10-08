

EQS-Media / 08.10.2026 / 10:49 CET/CEST

Bank meets Volleyball: Aareal Bank und VC Wiesbaden starten strategische Partnerschaft Die Aareal Bank und der Volleyball-Bundesligist VC Wiesbaden Spielbetriebs GmbH (VCW) gehen eine neuartige Partnerschaft ein, die weit über ein klassisches Sportsponsoring hinausgeht: Als Partner der strategischen Initiative "Home for Female Professionals" engagiert sich die Aareal Bank künftig für die ganzheitliche Förderung leistungsorientierter Mädchen und Frauen - auf und neben dem Volleyballfeld. Im Mittelpunkt stehen gemeinsame Projekte rund um Berufsorientierung, Talententwicklung sowie die Vereinbarkeit von Profisport und Ausbildung bzw. Beruf. Darüber hinaus wollen beide Partner neue Dialog- und Austauschformate entwickeln, die den Wissenstransfer zwischen Wirtschaft und Leistungssport fördern. Gemeinsame soziale Initiativen sollen zudem die gesellschaftliche Verantwortung der Partner in der Stadt Wiesbaden und dem Rhein-Main-Gebiet erlebbar machen. Ein weiterer wichtiger Baustein ist die Vernetzung der VCW-Spielerinnen aus den 1. und 2. Bundesliga-Teams mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Aareal Bank. Sie soll Einblicke in Karrierewege, persönliches Wachstum und gegenseitiges Lernen ermöglichen. Die Gemeinsamkeiten von VCW und Aareal Bank, auf denen die neue Kooperation basiert, bringen die Partner so auf den Punkt: "Local Roots. Female Power. Next-Level Talents." Dr. Christian Ricken, Vorstandsvorsitzender der Aareal Bank, sagt: "Als international tätiger Immobilienfinanzierer fühlen wir uns unserer Heimatregion besonders verbunden. Deshalb ist es uns wichtig, in Wirtschaft, Bildung, Kultur und Sport aktiv vernetzt zu sein. Die Partnerschaft mit dem VC Wiesbaden eröffnet spannende Chancen für beide Seiten. Die Gewinnung und Förderung junger weiblicher Talente stellt einen wichtigen Baustein unserer Personalarbeit dar. Dabei ist es wertvoll, Impulse aus anderen Feldern wie dem Leistungssport aufzunehmen und voneinander zu lernen." Thomas Utsch, ehrenamtlicher Geschäftsführer der VC Wiesbaden Spielbetriebs GmbH, betont: "Diese Partnerschaft steht exemplarisch für den Weg, den wir mit "Home for Female Professionals" eingeschlagen haben. Wir suchen nicht nur Sponsoren, sondern Partner, die unsere Überzeugung teilen, dass sportliche Exzellenz und persönliche Entwicklung untrennbar zusammengehören. Gemeinsam mit der Aareal Bank möchten wir jungen Frauen Perspektiven eröffnen - auf dem Court, im Beruf und für ihren weiteren Lebensweg." Benedikt Frank, Geschäftsführer Sport des VCW, ergänzt: "Unsere Aufgabe endet nicht mit der sportlichen Ausbildung. Wir möchten Talente ganzheitlich begleiten und ihnen Werkzeuge für ihre Zukunft mitgeben. Dass wir mit der Aareal Bank einen Partner gefunden haben, der Talentförderung, Bildung und persönliche Entwicklung genauso wichtig nimmt wie wir, ist ein starkes Signal für unsere Spielerinnen und für den Frauen-Volleyball insgesamt."

Ansprechpartner für die Medien: Aareal Bank

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VC Wiesbaden Spielbetriebs GmbH

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michaela.luhmann-utsch@vc-wiesbaden.de

Über die Aareal Bank Die Aareal Bank AG mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Die Bank nutzt ihre Expertise, um Trends, Herausforderungen und Chancen frühzeitig zu erkennen und für ihre Stakeholder zu nutzen. Sie bietet Finanzierungs-, Banking- und Zahlungsverkehrslösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Branchen und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien - vertreten. Die Geschäftsstrategie ist auf einen nachhaltigen Geschäftserfolg ausgerichtet, mit ESG-Aspekten (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) als zentrale Bestandteile. Die Aareal Bank umfasst die Geschäftssegmente Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Banking & Digital Solutions. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen beinhaltet die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten. Hier begleitet sie Kunden bei großvolumigen Investitionen in gewerbliche Immobilien. Dabei handelt es sich vor allem um Bürogebäude, Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und Wohnimmobilien sowie Studierenden-Appartements. Im Geschäftssegment Banking & Digital Solutions bietet die Aareal Bank Unternehmen aus der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie der Energiewirtschaft als Digitalisierungspartner umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an und bündelt diese mit klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft. Über den VC Wiesbaden Der 1. Volleyball-Club Wiesbaden e.V. wurde 1977 gegründet und ist spezialisiert auf Frauen- und Mädchenvolleyball. Die professionelle Damen-Mannschaft ist seit 2004 ohne Unterbrechung in der

1. Volleyball Bundesliga Frauen vertreten und spielt ihre Heimspiele in der Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit, im Herzen der hessischen Landeshauptstadt. Die bislang größten sportlichen Erfolge des VC Wiesbaden sind national die Deutsche Vizemeisterschaft (Saison 2009/2010), der Einzug ins DVV-Pokalfinale (2012/2013 und 2017/2018) sowie international der Einzug ins Europapokal-Halbfinale des CEV Volleyball Challenge Cup 2024. Erfolgreiche Nachwuchsarbeit ist DNA des VCW. Aktuell bestehen über 30 Nachwuchs-Teams, die in den vergangenen Jahren zahlreiche Titel bei überregionalen Volleyball-Meisterschaften sowie im Beachvolleyball erkämpften. Als Auszeichnung dafür erhielt der VC Wiesbaden für herausragende Nachwuchsarbeit im Jahr 2016 das "Grüne Band" des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Ein aktuelles Highlight: Im Jahr 2025 schafften es gleich drei der vier VCW-U-Mannschaften bei Deutschen Meisterschaften aufs Treppchen - ein außergewöhnlicher Erfolg. Der VC Wiesbaden ist Lizenzgeber der unabhängigen VC Wiesbaden Spielbetriebs GmbH, die die Erstliga- und Zweitliga-Mannschaft stellt. Der Verein ist zudem Mitglied der Volleyball Bundesliga (www.volleyball-bundesliga.de) sowie des Hessischen Volleyballverbands (www.hessen-volley.de). Das Erstliga-Team wird präsentiert von dem Platin-Lilienpartner ESWE Versorgung (www.eswe.com).



Mit der strategischen Initiative "VCW@2030 - Home for Female Professionals" verfolgt der Club eine klare Vision: Der VC Wiesbaden will zu einer der führenden Talentschmieden im deutschen Frauenvolleyball werden und gleichzeitig ein Umfeld schaffen, in dem talentierte Sportlerinnen zu starken Persönlichkeiten heranwachsen. Im Mittelpunkt der Strategie stehen sportliche Exzellenz, wirtschaftliche Stabilität, professionelle Strukturen sowie die enge Verzahnung von Profi- und Nachwuchsbereich. Die Ergänzung der sportlichen Talentschmiede um den Bereich Female Growth wird ausgewählte Spielerinnen mit Modulen rund um Ausbildung, Karriereentwicklung, soziale Kompetenz und regionale Vernetzung unterstützen und so eine umfassende Entwicklungsplattform für die besten Talente im Frauen-Volleyball bieten.



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Emittent/Herausgeber: Aareal Bank AG

Schlagwort(e): Unternehmen



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