Mainz (ots) -Rückkehr zu den Wurzeln: Zur Ironman-Weltmeisterschaft 2026, dem Triathlon über die Langdistanz, treten am 10. Oktober wieder Athletinnen wie Athleten gemeinsam in Kailua-Kona auf Hawaii zum Titelkampf an. Das ZDF überträgt den gesamten Ironman-Wettkampf von 18.10 Uhr an im Livestream auf ZDFsportstudio.de und die entscheidende Phase zusätzlich im linearen Programm: Am Samstag, 10. Oktober 2026, 18.20 Uhr deutscher Zeit, starten die Männer, 10 Minuten später die Frauen. Direkt im Anschluss an "das aktuelle sportstudio" am Samstagabend im ZDF geht ab 0.25 Uhr "ZDFsportstudio live" auf Sendung. Bis 3.45 Uhr sind die Entscheidungen auf Hawaii mitzuerleben.Von vor Ort auf Hawaii meldet sich Moderatorin Lena Kesting gemeinsam mit Experte Jan Frodeno, der zwischen 2015 und 2019 dreimal auf Hawaii siegte. Moderator Florian Zschiedrich ist für Berichte und Interviews an der Rennstrecke im Einsatz. Die Wettkämpfe kommentiert Martin Schneider - im Livestream wie im TV - gemeinsam mit Anne Haug, Gewinnerin des Ironman Hawaii 2019.Deutsche Ironman-BilanzDeutschland hat eine goldene Historie bei der Ironman-Weltmeisterschaft. Deutsche Profis gewannen insgesamt 13 Ironman-WM-Titel, davon zwölf auf Hawaii und einen in Nizza. Zuletzt gewann 2024 Patrick Lange bei den Männern und Laura Philipp bei den Frauen den WM-Titel. Gerade die Aussichten für Philipp sind nach drei Treppchen-Platzierungen in den vergangenen drei Jahren vielversprechend. Der 40-jährige Patrick Lange nimmt zum letzten Mal an der Ironman-WM teil.Neustart nach der Trennungs- und RotationsphaseNach einer dreijährigen Trennungs- und Rotationsphase mit Nizza starten bei der Ironman-WM 2026 wieder Profis und Altersklassen-Athleten, Männer und Frauen, gemeinsam an einem einzigen Renntag auf der Pazifikinsel. Die Athletinnen und Athleten schwimmen beim Ironman zunächst 3,86 Kilometer, legen anschließend 180 Kilometer auf dem Fahrrad zurück und laufen zum Abschluss 42,195 Kilometer (Strecke eines Marathons).KontaktBei Fragen zu "ZDFsportstudio live" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "ZDFsportstudio live" streamen (https://www.zdf.de/sportstudio-live-livestream-100)- Sport auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/sport)- ZDFheute: Das Wichtigste zur Triathlon-WM auf Hawaii (https://www.zdfheute.de/sport/iron-man-wm-2026-hawaii-faq-100.html)- Presseinformation zu "ZDFsportstudio live"-Übertragungen im ZDF (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6367246