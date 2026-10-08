Unterföhring (ots) -Showdown auf dem Hockenheimring. Wer fährt am Wochenende zum DTM-Meistertitel? ProSieben zeigt die beiden finalen Rennen am Samstag, 10. Oktober, ab 13:00 Uhr und am Sonntag, 11. Oktober, ab 16:00 Uhr live im Free-TV und auf Joyn. Das "ran racing"-Team mit Andrea Kaiser, Matthias Killing und Tobias Schimon berichtet von der Strecke. Als Experte ist Ex-Champion Maximilian Götz am Mikrofon im Einsatz.ProSieben fährt mit der DTM auf Erfolgskurs. Der durchschnittliche Marktanteil aller bisherigen Live-Übertragungen 2026 steigt im Vergleich zum Vorjahr um +1,6 Prozentpunkte auf 6,1 Prozent. Die DTM-Rennen erzielen Bestwerte bis zu 9,1 Prozent (beide Angaben Z. 14-49 J.). Auf Joyn verzeichnet die Anzahl der Live-Views ebenfalls ein signifikantes Wachstum.Hochspannung im Titelkampf. Gleich sechs Fahrer können noch DTM-Champion 2026 werden. Der Österreicher Thomas Preining (Porsche) reist als Führender der Gesamtwertung mit 23 Punkten Vorsprung nach Hockenheim. Dort sind allerdings noch 56 Punkten zu vergeben. Zu den aussichtsreichsten Verfolgern zählen die beiden deutschen Piloten Maro Engel (Mercedes-AMG) und Marco Wittmann (BMW)."ran racing: DTM 2026" am Samstag, 10. Oktober, ab 13:00 Uhr und Sonntag, 11. Oktober, ab 16:00 Uhr live auf ProSieben und JoynBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 08.10.2026 (endgültig gewichtet)Pressekontakt:Michael UlichCommunications SportTel.: +49 (0) 89 95 07 - 7296Michael.Ulich@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6367235