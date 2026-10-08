Zürich - Die Finanzierungspositionen der Schweizer Pensionskassen haben sich im dritten Quartal 2026 weiter verbessert. Der vom Beratungsunternehmen WTW berechnete Pension Index stieg nicht zuletzt dank höherer Diskontierungssätze an. Höhere Diskontierungssätze reduzieren Pensionsverpflichtungen. Konkret stieg der Index auf 131,9 Prozent von 130,2 Prozent, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Die Diskontierungssätze erhöhten sich im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab