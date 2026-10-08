Das dritte Quartal dürfte die Stärke der Nachfrage erneut unterstreichen: Wir erwarten einen Auftragseingang von über EUR 200 Mio., gestützt durch einen weiteren größeren Coater-Auftrag. Die GuV dürfte jedoch enttäuschen, da Lieferengpässe die Auslieferung einer begrenzten Anzahl von Anlagen ins vierte Quartal verschieben und damit Umsatz und Profitabilität unter dem aktuellen Konsens liegen dürften. Der Engpass bei Robotik- und Wafer-Handling-Komponenten hat sich seit September verschärft. Damit verlagert sich der Fokus zunehmend von der Nachfrage auf die operative Umsetzung, und es stellt sich die zentrale Frage, ob sich das Problem innerhalb eines Quartals lösen lässt oder bis 2027 fortbesteht. Wir passen unsere Schätzungen für das Geschäftsjahr 2026 an und erhöhen die Risikoprämie in unserer Bewertung, um der gestiegenen Execution-Unsicherheit Rechnung zu tragen. Daraus ergibt sich ein reduziertes Kursziel von EUR 110,00 nach zuvor EUR 120,00. Bei einem EV/EBIT von 10,5x auf Basis 2027E halten wir das Chance-Risiko-Verhältnis weiterhin für attraktiv und bestätigen daher unsere KAUFEN-Empfehlung, insbesondere angesichts der weiterhin starken Nachfrage trotz der kurzfristig erhöhten operativen Risiken. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/suss-microtec-se





© 2026 mwb research