Die Micron-Aktie hat sich in den letzten Wochen zwar überaus volatil präsentiert, liegt seit Jahresbeginn aber weiterhin mit knapp +270% im Plus. Damit ist der US-Speicherriese zweitbester Performer im Nasdaq 100 und drittbester Performer im S&P 500. Nun stellt sich die Frage: Hat die Aktie ihr Potenzial bereits ausgeschöpft oder kann der KI-Boom den Kurs noch weiter in die Höhe treiben? Analysten sehen noch enormes Potenzial Die jüngsten Einschätzungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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