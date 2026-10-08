Die Samsung Electronics-Aktie fällt am Donnerstagmorgen um -3%. Wie passt diese Kursreaktion zu den bombastisch guten Quartalszahlen? Und ist die Aktie des koreanischen Elektronik- und Chipkonzerns jetzt einen Kauf wert? Bombastische Rekordzahlen Die heute Morgen von Samsung Electronics vorgelegten Quartalszahlen lassen sich nicht anders als mit dem Wort "bombastisch" beschreiben. Zum vierten Mal in Folge lieferte der koreanische Technologiekonzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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