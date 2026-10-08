Jungheinrich hat heute einen rabenschwarzen Handelstag erlebt. Die Aktie des Hamburger Gabelstaplerherstellers sackte um 6,5 Prozent auf 20,86 € ab und markierte damit den tiefsten Stand seit vier Jahren. Seit Jahresbeginn summiert sich der Verlust auf über 40 Prozent. Bank of America schickt Jungheinrich auf Talfahrt Auslöser war eine Abstufung durch die Bank of America. Analyst Tore Fangmann senkte die Einstufung für Jungheinrich auf "Underperform" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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