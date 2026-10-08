Die Münchener Rück erschließt sich ein Geschäftsfeld, das mit der Verbreitung künstlicher Intelligenz stark wachsen könnte. Über ihre Spezialversicherungstochter HSB bietet sie Unternehmen erstmals Haftpflichtschutz gegen Klagen an, die aus dem Einsatz von KI-Technologien entstehen. Für den Rückversicherer kommt der Vorstoß zur richtigen Zeit: Im klassischen Geschäft sinken die Preise, während schwer kalkulierbare neue Risiken höhere Margen ermöglichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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