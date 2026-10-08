Deutschlands Exportmotor stottert. Im August lag der Wert der ausgeführten Waren kalender- und saisonbereinigt bei 137,6 Mrd. €, was einem Rückgang von 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat entspricht. Dabei hatten Experten laut Bloomberg eigentlich ein Plus von 0,9 Prozent erwartet, was die Enttäuschung umso größer macht. Die Importe zogen gleichzeitig um 0,9 Prozent auf 118,1 Mrd. € an. Außenhandelsüberschuss schmilzt Daraus folgt zwangsläufig ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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