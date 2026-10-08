Die Rheinmetall-Aktie findet derzeit keinen Halt. Am Donnerstagmorgen rutscht sie fast auf 900 € ab, den tiefsten Stand seit Februar 2025. Aber es gibt auch sehr hoffnungsvolle Einschätzungen von Analystenseite. Kann man jetzt auf eine Verdoppelung der Rheinmetall-Aktie setzen? Bullische Analysten Ja - zumindest wenn es nach der Einschätzung der Deutsche Bank Research geht. Ihre Analysten bestätigten gestern die Kaufempfehlung für die Rheinmetall-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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