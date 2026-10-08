Bereits in den letzten Wochen geriet die Argenx-Aktie leicht unter Verkaufsdruck. Doch am Donnerstagmorgen erlebt die Aktie des niederländischen Biotech-Unternehmens mit einem Kurseinbruch von -15% einen heftigen Rückschlag. Was steckt hinter dem Dämpfer und können Anleger hier nun zu einem günstigen Kurs einsteigen? Ein herber Dämpfer Auslöser des heutigen Kurssturzes der Argenx-Aktie war die Mitteilung, dass das Phase-3-Studie UNITY zur Behandlung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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