Baden-Baden (ots) -Zwei europäische Fachtagungen im SWR-Medienzentrum, darunter das EBU Audio & Radio Futures Forum am 14. und 15. Oktober.Wie erreicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk junge Menschen in einer digitalen Welt, und wie bleibt er dabei unabhängig von den großen Plattformen? Darüber diskutieren seit gestern rund 100 internationale Medienfachleute im Medienzentrum des Südwestrundfunks (SWR). Eingeladen hat die Europäische Rundfunkunion (EBU), der weltweit größte Zusammenschluss öffentlich-rechtlicher Medien. Am 14. und 15. Oktober folgt eine zweite Tagung: Dann ist die ARD Gastgeberin des EBU Audio & Radio Futures Forums."Wir begleiten die Menschen durch einen tiefgreifenden Medienwandel", sagt SWR-Intendant Kai Gniffke. "Gaming, KI und neue Audioangebote bieten unserem Publikum einen Mehrwert. Deshalb bringen wir in Baden-Baden Fachleute aus ganz Europa zusammen, um Erfahrungen zu teilen und voneinander zu lernen."Audio & Radio Futures Forum: KI, Plattformen und digitale UnabhängigkeitDas Forum hieß früher "New Radio Day". Es versammelt jedes Jahr die Verantwortlichen für Innovation und Strategie aus den Radio- und Audiobereichen der Sender in Europa, Kanada und Australien. Das Programm entsteht gemeinsam, denn die Teilnehmenden bringen ihre eigenen Fragen ein.Christian Hufnagel (SWR-Host für die ARD): "Unsere Referentinnen und Referenten kommen unter anderem aus Armenien, Australien, Frankreich, Großbritannien, Kanada, Skandinavien und der Ukraine. Die Offenheit und die Qualität der Diskussionen haben schon am ersten Tag gezeigt, wie groß der Bedarf an einem solchen internationalen Austausch ist. Wer heute digitalen Journalismus macht, ist auf Plattformen angewiesen, die ihre eigenen Regeln aufstellen und über unsere Sichtbarkeit mitentscheiden. Umso wichtiger ist es, voneinander zu lernen und im Medienverbund gemeinsame Antworten auf diese Entwicklungen zu finden."KI: Was sich wirklich verändert und was nur Hype istDie Journalistin Marie Kilg kennt beide Welten: Bei Amazon Alexa hat sie KI-gestützte Audiofunktionen entwickelt, zuletzt verantwortete sie die KI-Strategie der Deutschen Welle. Im ARD-KI-Podcast auf ARD Sounds erklärt sie Einsteigern und Profis, wie KI unseren Alltag prägt. In Baden-Baden zeigt sie, wo KI die Entwicklung von Audioprodukten tatsächlich voranbringt und wo der Hype der Substanz vorauseilt. Sie geht auch darauf ein, was das für Jobs, Rollen und Strukturen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bedeutet.Der Blick von außen: Rundfunk in der PlattformökonomieMaxi-Josephine Rauch forscht an der Bauhaus-Universität Weimar zu digitalen Ökonomien. In ihrem Workshop "Digitale Umwelten" fragt sie, welche Rolle der öffentlich-rechtliche Rundfunk in einer Medienwelt voller Desinformation, Verzerrung und kommerzieller Algorithmen spielen kann. Sie fragt auch, ob er dort zu einem Ort für Debatten werden kann, den private Plattformen nicht bieten.Beide Tagungen sind als Austausch unter Fachleuten angelegt. Die Höhepunkte sind als Video on Demand sowie auf den Social-Media-Kanälen von SWR und EBU abrufbar.Über das EBU Audio & Radio Futures ForumDas Forum ist die jährliche Fachtagung der EBU für die Radio- und Audioverantwortlichen der öffentlich-rechtlichen Sender Europas. 2026 richten SWR und ARD die Tagung in Baden-Baden aus.Weitere Informationen: www.ebu.ch/audio-radio-futures-forumPressekontakt:Pressestelle@ard.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/6367255