Mitteilung der BENO Holding AG: Stabiles erstes Halbjahr 2026 - operative Plattform für weiteres Wachstum ausgebaut Die BENO Holding AG hat ihren Halbjahresbericht zum 30. Juni 2026 veröffentlicht. Das Bestandsportfolio entwickelte sich im ersten Halbjahr stabil. Gleichzeitig hat BENO die operative Plattform weiterentwickelt, den Kapitalmarktzugang verbreitert und die organisatorischen Voraussetzungen für weiteres Wachstum geschaffen. Zum 30. Juni 2026 umfasste das Portfolio unverändert zwölf Standorte mit rund 161.000 m² Nutzfläche. Die annualisierte Nettokaltmiete belief sich auf rund 7,33 Mio. EUR, der Vermietungsstand auf rund 96 %. Der Immobilienwert lag bei rund 89,9 Mio. EUR. Im ersten Halbjahr wurde die operative Plattform weiterentwickelt. Asset- und Property-Management, technische Prozesse und zentrales Datenmanagement sind heute eng miteinander verzahnt. Digitale Zwillinge und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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