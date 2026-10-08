Baden-Baden (ots) -Barbara Schöneberger begrüßt in der Live-Ausgabe der SWR Show am 10.10. zudem Lili Paul-Roncalli, Massimo Sinató, Jimmy Hartwig und Kristo Ferkic.Wenn die Tage kürzer und die Abende länger werden, meldet sich "Verstehen Sie Spaß?" am 10. Oktober mit einer neuen Live-Ausgabe der großen SWR Samstagabendshow zurück - und natürlich stehen wieder zahlreiche neue Spaßfilme mit der versteckten Kamera auf dem Programm. Außerdem empfängt Gastgeberin Barbara Schöneberger im Studio in Berlin prominente Gäste, die der versteckten Kamera auf den Leim gegangen sind oder selbst als Lockvogel im Einsatz waren. Das Erste und ORF übertragen die Sendung live ab 20:15 Uhr. Sie ist zudem in der ARD Mediathek zu sehen.Kristo Ferkic im Kräuterrausch? Simone Thomalla mit Giftköder reingelegtEine harmlose Kräuterwanderung in Bayrischzell wird für Simone Thomalla zu einem echten Nervenkrimi. Gemeinsam mit ihrem "Frühling"-Kollegen Kristo Ferkic soll die Schauspielerin bei einem Promo-Dreh die oberbayerische Natur erkunden. Begleitet werden die beiden vom ominösen "Kräuter-Papst" Louis, der sie mit reichlich zweifelhaftem Naturwissen und eigenwilligen Methoden in die Welt heimischer Heilpflanzen einführt. Simone rollt Kräuterkügelchen und kostet sich unter Anleitung durch die heimische Flora. Auf einer Alm wird es plötzlich ernst: Kristo probiert mehrere scheinbar unbedenkliche Pulver - und zeigt kurz darauf bizarre "Vergiftungserscheinungen". Simone ist in größter Sorge. Sie ahnt nicht, dass "Verstehen Sie Spaß?" hinter dem vermeintlichen Kräuterrausch ihres Kollegen steckt.Abgekartetes Hütchenspiel: Jimmy Hartwig spielt Heino Ferch eiskalt ausHeino Ferch freut sich auf ein Abendessen in einem Münchner Restaurant mit seinem alten Freund, Ex-HSV-Profi Jimmy Hartwig. Doch schon die resolute Wirtin "Mama Rosa" sorgt mit ihrer ganz eigenen Art für Irritation - ungenießbarer Aperitivo und schroffe Zurechtweisungen inklusive. Richtig brenzlig wird es, als ein vermeintlich alter Bekannter Jimmys auftaucht. Nach kurzem Schwelgen in gemeinsamen Erinnerungen lebt schnell eine alte Leidenschaft wieder auf: das Hütchenspiel. Jimmy findet Gefallen am Zocken und steigert die Einsätze immer weiter. Heino Ferch glaubt, dass sein Freund drauf und dran ist, alles zu verzocken. Er hat keinen blassen Schimmer, dass Jimmy nur ein verdammt gutes Pokerface aufsetzt - und "Verstehen Sie Spaß?" im Hintergrund "die Karten mischt".Neues Leben, neuer Look, neuer Bart: Horst Lichter will radikalen Neustart!Matthias Killing und Karen Heinrichs freuen sich auf ein besonderes Koch-Comeback: Nach neun Jahren steht Horst Lichter im SAT.1-"Frühstücksfernsehen" wieder am Herd. Doch der "Bares für Rares"-Star hat weit mehr vor, als Birnen, Bohnen und Speck zu servieren. Nach 13 Jahren Trödelshow möchte er sich komplett neu erfinden - und zuerst muss sein Markenzeichen dran glauben. Vor laufender Kamera lässt er sich von den Moderatoren den Zwirbelbart stutzen. Wenig später kehrt er mit dunklem Magnum-Bart, Netzanzug, lackierten Fingernägeln und Nasenring zurück. Während Matthias und Karen fürchten, dass ihr Gast live im Fernsehen die Kontrolle verliert, wissen sie nicht: Horsts merkwürdige Verwandlungsallüren sind ein gemeiner Streich von Barbara Schöneberger und "Verstehen Sie Spaß?".Hundsgemein: Massimo Sinató trickst Lili Roncalli in der Manege ausZum 50. Jubiläum des Circus Roncalli plant Gründer Bernhard Paul einen besonderen PR-Coup: Massimo Sinató, der einst mit Lili Paul-Roncalli "Let's Dance" gewann, soll Teil von Lilis spektakulärer Kontorsionsnummer werden - ebenso wie Bloodhound "Willi". Doch die Show gerät schnell außer Kontrolle, denn der vierbeinige Artist mit der kalten Schnauze ist ganz auf Massimo fixiert und klebt dem Tanzprofi fortan hartnäckig an den Fersen. Für Perfektionistin Lili entwickelt sich der vermeintlich professionell vorbereitete Gastauftritt so zunehmend zur Katastrophe. Lili fragt sich, was der ganze Zirkus eigentlich soll. Sie ahnt nicht, dass Willi längst nicht die einzige böse Überraschung ist, die Papa Bernhard gemeinsam mit "Verstehen Sie Spaß?"-Gastgeberin Barbara Schöneberger ausgeheckt hat.Achtung, Verbrennungsgefahr! Heißes Kalender-Shooting in GrimmaDie Frauen der Freiwilligen Feuerwehr Grimma haben genug von ihren großspurigen männlichen Kollegen - und wollen ihnen mit einem Kalender-Shooting nach Vorbild des "Australian Firefighters Calendar" einen kleinen Denkzettel verpassen. Nachdem die Feuerwehrfrauen scheinbar mühelos spektakuläre Motive abgeliefert haben, sollen nun Jens, Marcel und Co. zeigen, was in ihnen steckt. Doch bei schweren Sandsäcken, Handständen und akrobatischen Einlagen an der Pole-Stange kommen die Herren der Schöpfung schnell an ihre Grenzen - teilweise oberkörperfrei und sogar in Unterhose. Was sie nicht wissen: Fotografin "Anne" ist niemand anderes als Barbara Schöneberger, die mit Perücke, Sonnenbrille und falschen Zähnen dafür sorgt, dass die Feuerwehrmänner ordentlich ins Schwitzen geraten. Erst spät geht ihnen ein Licht auf: Das brandheiße Shooting geht aufs Konto von "Verstehen Sie Spaß?".Weitere Infos zur Sendung unter https://www.ardmediathek.de/verstehen-sie-spassFotos unter www.ARD-foto.deWeitere Informationen unter: http://swr.li/vss-oktoberSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt:Pressekontakt SWR: Claudia Gabler, Tel. 07221 929 23273, claudia.gabler@swr.dePressekontakt Position: Sylvia Klebsattel, Tel. 0221 931 80661, sylvia.klebsattel@kick-media.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/6367281