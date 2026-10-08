Berlin/Brüssel/Washington (ots) -Angesichts transaktionaler US-Außenpolitik fordert ein neuer politischer Leitfaden eine radikale Kehrtwende hin zu echter strategischer Autonomie Europas. Die Untersuchung richtet sich als dringender Appell direkt an die Institutionen und Regierungen von EU und EWR. Das Papier untermauert, dass die USA ihre Ressourcen unumkehrbar in den Indopazifik verlagern, wodurch Europa gezwungen ist, seine Sicherheits- und Technologiearchitektur aus eigener Kraft zu sichern. Das Strategiepapier demontiert die US-Rhetorik und warnt vor fatalen Folgen für die westliche Wertegemeinschaft.Die US-Behauptung, Europa schmarotze auf Kosten Washingtons, ist sachlich falsch. Zum Ausnutzen gehören zwei: US-Schutzgarantien waren eine freiwillige, strategische Eigenentscheidung zur Sicherung der eigenen Vormachtstellung. Die aktuelle Opferrolle ist reine innenpolitische Schutzbehauptung. Realiter nutzen die USA systemische Nötigung mit wirtschaftlichen Mitteln - von Diesel-Exportstopps bis Grönland-Ultimatum -, um europäische Staaten zu spalten. Das strategische Ziel ist ein Zurück vor 1957. Trump versucht Europa das auszutreiben, was die USA historisch groß gemacht hat: die Stärke der Einheit.Das Papier warnt vor dem lachenden Dritten: Während Russland sein Pulver in der Ukraine verschießt und die USA ihr diplomatisches durch Selbstisolation verbrauchen, praktiziert China die Strategie des langen Atems. Sobald der Westen sich gegenseitig geschwächt hat, wird Peking ohne großen Widerstand zur dominierenden Weltmacht. Trumps Kurzsichtigkeit ist Chinas größtes Geschenk.Die Antwort Europas muss ohne Washington kommen. Der Leitfaden fordert auf, den USA die Möglichkeit der Erpressbarkeit zu nehmen. Jeder bilaterale Keil gegen einzelne EU-Staaten muss mit einer geschlossenen Antwort des gesamten 450-Millionen-Blocks erwidert werden. Nur durch radikale strategische Autonomie - den Aufbau einer autarken Verteidigungsarchitektur, Unabhängigkeit in Energie und Technologie sowie neue Allianzen - kann Europa verhindern, im Mahlstrom zerrieben zu werden. Wer Allianzen permanent destabilisiert, hinterlässt am Ende nur Asche. Europa darf sich nicht mit in diesen Abgrund ziehen lassen.Pressekontakt:Gudrun SeidlEuropa-Presse cenjurE-Mail: cenjour@cenjour.euhttps://cenjour.eu/pageu/leitfaden_pol08102026.pdfhttps://cenjour.eu/pageu/RememberLeitfaden_08102026.pdfOriginal-Content von: Europa-Presse cenjur, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/38428/6367274