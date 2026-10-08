Vancouver, B.C. / 8. Oktober 2026 / IRW-Press / Meta Critical Minerals Inc. (das "Unternehmen" oder "Meta") (CSE:MTTA)(OTCQB:MTTAF)(FWB:VJ3) freut sich bekannt zu geben, dass es sein erstes Diamantbohrprogramm auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Siliziumdioxid-Projekt Table Mountain ("Table Mountain" oder das "Projekt") begonnen hat. Das Projekt befindet sich (Abbildung 1) etwa 4 Kilometer östlich von Golden, British Columbia, Kanada. Da das Unternehmen seine Bohrgenehmigung gemäß dem British Columbia Mines Act erhalten hat, sind die Bohrarbeiten nun im Gange - geplant sind etwa 1.250 Meter in 24 Bohrlöchern.

Für Table Mountain liegt eine erste Mineralressourcenschätzung ("MRE") gemäß NI 43-101 vor, die 56.945.602 Tonnen in der Kategorie "Vermutet" mit einem durchschnittlichen Gehalt von 98,91 % SiO2 umfasst (siehe Pressemitteilung vom 30. Juni 2025). Die Ressource ist entlang des Streichens und in der Tiefe weiterhin offen, und dieses Programm ist das erste des Unternehmens, bei dem die Quarzit-Einheit unter der Oberfläche untersucht wird. (1)

Der technische Bericht "NI 43-101 Technical Report on the Table Mountain Project, Golden Mining Division, British Columbia, Canada" hat den Stichtag 30. Juni 2025 und ist im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ verfügbar.

Highlights

Bohrplan: Auf Table Mountain ist ein etwa 1.250 Meter umfassendes Bohrprogramm mit 24 oberflächennahen Diamantkernbohrlöchern in einem rasterbasierten Muster geplant (Abbildung 2).

Genehmigt und abgesichert: Die Zustimmung des Ministry of Mining and Critical Minerals von British Columbia sowie die entsprechende Bohrgenehmigung liegen vor, und als Bedingung für die Genehmigung des Unternehmens gemäß dem Bergbaugesetz wurde eine Rekultivierungssicherheit in Höhe von 50.500 CAD$ hinterlegt.

Vollständig finanziert: Meta verfügt über die erforderlichen Gelder, um das geplante Bohrprogramm 2026 bei Table Mountain ohne zusätzliche Finanzierung durchzuführen.

Klares Ziel der Ressourcenabgrenzung: Die Bohrungen wurden konzipiert, um jene technischen Daten zu liefern, die für eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 erforderlich sind, mit dem Ziel, Ressourcen als angedeutete Mineralressourcen (Indicated) einzustufen, wo Bohrdichte, Kontinuität, Datenqualität und Ergebnisse eine solche Klassifizierung unterstützen. Das Programm ist zudem darauf ausgelegt, eine mögliche Erweiterung der bestehenden MRE seitlich und in die Tiefe zu untersuchen. (1)

Metallurgische Weiterentwicklung: Das Programm wurde auch konzipiert, um ausreichend Material für weitere metallurgische Untersuchungen zu sammeln.

Kurzfristige Ergebnisse: Erste Analyseergebnisse werden im vierten Quartal 2026 erwartet.

Yannis Tsitos, President von Meta Critical Minerals, sagte: "Die ersten Bohrungen auf Table Mountain sind der Schritt, auf den wir seit unseren ersten Kartierungen und Probenahmen im Jahr 2024 hingearbeitet haben. Unsere Oberflächenprobenahmen und Schlitzprobenahmen haben uns ein klares Bild von der Quarzit-Einheit vermittelt. Durch die Bohrungen werden wir nun deren Qualität und Kontinuität in seitlicher Richtung und in der Tiefe ermitteln. Diese Ergebnisse werden in eine aktualisierte Ressourcenschätzung und unsere vorläufige wirtschaftliche Bewertung einfließen, die gemeinsam die technische Grundlage bilden, um Table Mountain in Richtung einer Produktionsentscheidung voranzubringen."

Abbildung 1. Lageplan und Infrastruktur der Liegenschaft Table Mountain

Diamantbohrprogramm 2026

Der Schwerpunkt der Bohrungen liegt auf der Ressourcenabgrenzung innerhalb der Hauptquarzitzone, in der sich die erste geschätzte Mineralressource (MRE) befindet. Das Programm umfasst zudem erste Erkundungen von vorrangigen Zielen, die im Rahmen des Prospektions- und Schlitzprobenprogramms des Unternehmens im Jahr 2025 identifiziert wurden (siehe Pressemitteilung vom 22. September 2025). Die Bohrungen werden voraussichtlich etwa 3 bis 6 Wochen dauern, sofern die Wetterbedingungen dies zulassen.

Die Bohrlöcher sind darauf ausgelegt, die Kontinuität und den Gehalt des Quarzits der Mount Wilson-Formation in der Tiefe zu erproben, mit dem Ziel, die Zuverlässigkeit der aktuellen vermuteten Ressource zu erhöhen und nach Erweiterungen der mineralisierten Zone zu suchen. (1)

Die Ergebnisse des Programms werden zur Erstellung einer aktualisierten MRE sowie zur Untermauerung der für Table Mountain geplanten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung herangezogen, wobei die Bohrkerne zudem zusätzliches Material für metallurgische Untersuchungen liefern. Diese Arbeiten werden in die vertikal integrierte Erschließungsstrategie einfließen, die das Unternehmen gemeinsam mit der Quad Consulting Group vorantreibt (siehe Pressemitteilung vom 11. Februar 2026). (1)

Abbildung 2. Diamantbohrprogramm 2026 auf Table Mountain, B.C.

Über das Projekt Table Mountain

Das Siliziumdioxid-Projekt Table Mountain befindet sich etwa 4 Kilometer östlich von Golden, B.C., Kanada, und verfügt über eine hervorragende ganzjährige Straßenanbindung sowie die Nähe zum Güterbahnhof CPKC Golden. Die Liegenschaft umfasst rund 2.526 Hektar und deckt eine regional kartierte Streichlänge des Quarzits der Mount Wilson-Formation von bis zu 11 Kilometern ab, wobei die regional kartierten Mächtigkeiten an der Oberfläche zwischen 300 und 1.400 Metern liegen. Table Mountain liegt strategisch günstig in der Nähe von zwei etablierten Anlagen für hochreines Siliziumdioxid - der Moberly Silica Mine und dem Sinova Quartz Quarry. Diese vorteilhafte Lage unterstreicht das Potenzial des Projekts, eine bedeutende Quelle für hochreines Siliziumdioxid ("HPQ") in einer Region zu werden, die für ihre Siliziumdioxid-Lagerstätten von höchster Qualität bekannt ist.(2)

Warnhinweise

Vermutete Mineralressourcen weisen einen geringeren Zuverlässigkeitsgrad auf als angedeutete Mineralressourcen und dürfen nicht in Mineralreserven umgewandelt werden. Es besteht keine Gewissheit, dass weitere Bohrungen einen Teil der vermuteten Mineralressource in die angedeutete Kategorie hochstufen oder die Mineralressource erweitern werden. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf. Für Table Mountain wurde bisher keine vorläufige wirtschaftliche Bewertung, Vormachbarkeitsstudie oder Machbarkeitsstudie durchgeführt, und es wurden keine Mineralreserven ermittelt. Es besteht keine Gewissheit, dass das Projekt bis zu einer Produktionsentscheidung voranschreiten wird. Die Mineralisierung auf benachbarten Liegenschaften, einschließlich der Moberly Silica Mine und des Sinova Quartz Quarry, ist nicht unbedingt ein Hinweis auf eine Mineralisierung bei Table Mountain.

Qualifizierte Person

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Case Lewis, P.Geo., einer "qualifizierten Person" im Sinne der NI 43-101 "Standards of Disclosure for Mineral Projects" und einem Direktor des Verkäufers des Table-Mountain-Projekts, geprüft und genehmigt.

Über Meta Critical Minerals Inc.

Meta Critical Minerals Inc. ist ein finanzstarkes, börsennotiertes Bergbauunternehmen, das sich auf die Schaffung von Shareholder Value durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung strategisch gelegener Assets kritischer Mineralien konzentriert. Das Unternehmen treibt ein Projektportfolio voran, das auf Siliziumdioxid (Silizium), Zirkon (Zirkonium), Titan, Scandium, Vanadium und Seltenerdelemente abzielt - Rohstoffe, die für die moderne Fertigung, für Verteidigungssysteme, die Erzeugung grüner Energie und die Elektrifizierung sowie für neue Technologien unverzichtbar sind. Die Assets von Meta befinden sich in Jurisdiktionen, die durch eine starke und wachsende Nachfrage nach kritischen Mineralien gekennzeichnet sind, darunter Kanada, die USA sowie Zentral- und Ostasien. Die Strategie des Unternehmens legt den Schwerpunkt auf kurzfristiges Produktionspotenzial, eine disziplinierte Kapitalallokation und die Entwicklung von Assets, die den Übergang zu Cashflow-generierenden Betrieben ermöglichen, mit dem Ziel, nachhaltigen und langfristigen Wert für Aktionäre, Standortgemeinden und regionale Interessengruppen zu schaffen.

IM NAMEN DES BOARDS,

Rana Vig | CEO und Direktor

Telefon: 604-218-4766

E-Mail: rana@ranavig.com

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu diesen Informationen zählen Aussagen bezüglich des vom Unternehmen geplanten 1.250 Meter umfassenden Bohrprogramms mit 24 Bohrlöchern bei Table Mountain, des voraussichtlichen Zeitplans für die Bohrungen und die Vorlage der Analyseergebnisse, des Potenzials zur Erweiterung der bestehenden Mineralressource oder zur Stärkung der Zuversicht hinsichtlich dieser, der Erstellung einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung und einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung, weiterer metallurgischer Untersuchungen sowie der Weiterentwicklung von Table Mountain hin zu einer Produktionsentscheidung.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, darunter Explorationsergebnisse, wetterbedingte und betriebliche Verzögerungen, der Zeitpunkt der Analyseergebnisse, die Verfügbarkeit von Auftragnehmern und Ausrüstung, Rohstoffpreise, Finanzierung, Genehmigungen und allgemeine Marktbedingungen. Es besteht keine Gewissheit, dass die Bohrungen zu einer Erweiterung oder Aufwertung der bestehenden Mineralressource führen werden oder dass das Projekt zu einer Produktionsentscheidung voranschreiten wird.

Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86173Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86173&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA59100N1042Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.