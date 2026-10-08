ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Volvo vor den anstehenden Quartalszahlen von 395 auf 398 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei der Zahlenvorlage des Nutzfahrzeugherstellers liege der Fokus unter anderem auf den Marktprognosen für 2027 und der Nachfragedynamik in Nordamerika, schrieb Hemal Bhundia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im dritten Quartal dürften Umsatz und operativer Gewinn über den Konsensschätzungen liegen, während die Nachfrage schwächele./rob/niw/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 12:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: SE0000115446
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 12:04 / GMT
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