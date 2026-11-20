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Ein zehn Jahre alter Diesel-Lkw, auf Elektroantrieb umgerüstet und seit rund zwölf Monaten im Einsatz: Für den australischen Unternehmer Andy Divall ist das längst ein Arbeitsfahrzeug. In einem aktuellen ABC-Bericht beschreibt er seine Erfahrung mit dem Umbau durch Janus Electric Holdings Limited (ISIN: AU0000395626). Bei einem Dieselpreis von 2,30 australischen Dollar je Liter sieht er den Elektro-Lkw wirtschaftlich vorn.

Diese Einschätzung aus einem konkreten Betrieb trifft den Kern der Transformation. Während große Hersteller neue Fahrzeuge und Ladeangebote entwickeln, setzt Janus auf die Elektrifizierung geeigneter Bestandsfahrzeuge. Für Anleger entscheidet sich die Chance daran, ob aus passenden Einzelanwendungen ein wiederholbares Geschäft wird.

Daimler Truck baut auch am Betrieb nach dem Fahrzeugkauf

Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8) zeigt, wie weit die Aufgaben inzwischen über den Fahrzeugverkauf hinausreichen. Über Daimler Buses plant der Konzern eigene öffentliche Ladeangebote für Elektrobusse, darunter einen Standort am Hamburger Zentralen Omnibusbahnhof. Zunächst sind vier Ladepunkte vorgesehen, mit Erweiterungsmöglichkeit auf acht.

Das im November vorgestellte Angebot Omniplus Charge umfasst zudem Beratung, Umsetzung, Betrieb und Service. Betreiber sollen Ladeinfrastruktur über ein Dienstleistungsmodell nutzen können, ohne sie vollständig selbst vorzufinanzieren.

Die Projekte betreffen Busse. Der wirtschaftliche Zusammenhang gilt ebenso für Lkw: Das Fahrzeug benötigt eine Energieversorgung, die in den Betriebsablauf passt. Eine leistungsfähige Anlage schafft erst dann Nutzen, wenn sie zu den richtigen Zeiten erreichbar und verfügbar ist.

Volvo entwickelt mehrere Wege für unterschiedliche Transportaufgaben

Volvo AB (ISIN: SE0000115446, B-Aktie) verfolgt parallel batterieelektrische Antriebe, Brennstoffzellen und Verbrennungsmotoren für erneuerbare Kraftstoffe. Die Auswahl soll unterschiedliche Einsatzbedingungen und regional verfügbare Energie berücksichtigen.

Im September begann die Serienproduktion einer neuen elektrischen Fahrzeuggeneration. Für den FH Aero Electric mit verlängerter Reichweite nennt Volvo bis zu 700 Kilometer, abhängig von Einsatzbedingungen und Konfiguration. Wasserstoff-Verbrennungsmotoren befinden sich dagegen noch in Straßentests; der Marktstart ist vor 2030 geplant.

Für europäische Speditionen erweitert das die Auswahl. Zugleich zeigt die parallele Entwicklung, warum es keine einheitliche Investitionsentscheidung für sämtliche Flotten gibt. Tourenprofil, Nutzlast und Energieversorgung bleiben ausschlaggebend.

Ein Kundenbericht macht die Janus-Chance greifbar

Der ABC-Bericht vom 14. November und die dazugehörige Landline-Sendung rücken den Betrieb vorhandener Fahrzeuge in den Mittelpunkt. Divalls umgerüsteter Lkw fährt zwischen Goulburn und Sydney und nutzt eine Batteriewechselstation.

Seine positive Einschätzung ist eine Kundenerfahrung unter bestimmten Bedingungen, keine allgemein gültige Kostenrechnung. Gerade der Bezug auf den Dieselpreis ist aufschlussreich: Wirtschaftlichkeit verändert sich mit Energiepreisen und Einsatzprofil.

ABC berichtet allerdings auch über Fennell Forestry. Das Unternehmen erreichte mit einem früher umgerüsteten Fahrzeug deutlich weniger Reichweite als erwartet. Zusammen mit Infrastruktur- und Netzgebühren ließ sich der Einsatz wirtschaftlich nicht fortführen.

Janus-Chef Ben Hutt verweist als Reaktion auf bessere Batterien, leichtere Systeme und gemeinsam genutzte Ladeinfrastruktur. Diese Verbesserungen adressieren genau die Faktoren, die Flottenbetreiber bei einer Beschaffung prüfen.

Warum gemeinsame Standorte wirtschaftlich wichtig sind

Janus kombiniert den Fahrzeugumbau mit austauschbaren Batterien. Nach Unternehmensangaben dauert der eigentliche Wechsel rund vier Minuten. Die entnommene Batterie wird anschließend unabhängig vom Fahrzeug geladen.

Das eröffnet die Möglichkeit, Transport und Ladevorgang zeitlich zu trennen. Besonders auf wiederkehrenden Touren können Fahrzeuge regelmäßig denselben Standort nutzen. Zusätzliche Batterien und Wechseltechnik benötigen allerdings Kapital; eine hohe Nutzung ist deshalb wichtig.

Für deutsche Logistikzentren ist dieses Prinzip ebenfalls relevant. Mehrere Nutzer können Infrastrukturkosten auf mehr Fahrzeuge verteilen. Ein europäischer Einsatz des Janus-Systems würde jedoch eigene Fahrzeugfreigaben und geeignete Servicekapazitäten erfordern.

Nordamerika soll das Modell verbreitern

Janus nennt in seiner November-Strategie 124 vorgesehene nordamerikanische Umrüstungen mit rund 64,6 Millionen AUD indikativem Bruttovertragswert. Bestimmte Aufträge bleiben an Förder-, Finanzierungs- und Lieferbedingungen gebunden.

Die Planung sieht 18 US-Fahrzeuge bis Ende Dezember und erste kanadische Umrüstungen im Januar 2027 vor. Damit liegen konkrete operative Ziele vor, an denen sich der Hochlauf messen lässt.

Fazit

Daimler Truck und Volvo zeigen, dass die Elektrifizierung des Schwerverkehrs ein Zusammenspiel aus Fahrzeugen, Infrastruktur und Dienstleistungen verlangt. Für Janus entsteht darin eine zusätzliche Gelegenheit: Geeignete vorhandene Diesel-Lkw können elektrifiziert werden, während Kabine und Fahrgestell weiterarbeiten.

Die aktuellen ABC-Berichte machen diese Chance anschaulich und benennen zugleich ihre wirtschaftlichen Voraussetzungen. Divalls Erfahrung zeigt einen funktionierenden Einsatz. Fennell Forestry verdeutlicht, wie stark Reichweite und Infrastrukturkosten das Ergebnis verändern können. Managements angekündigte Verbesserungen müssen sich deshalb im Betrieb weiterer Kunden niederschlagen.

Für Anleger sind die nächsten nordamerikanischen Auslieferungen und anschließende Erfahrungen besonders interessant. Entscheidend werden verlässliche Fahrzeuge, regelmäßig genutzte Stationen und wirtschaftlich tragfähige Kundenverträge. Neben einmaligen Umrüsterlösen verfolgt Janus zusätzliche Einnahmen aus Batterien, Energie und Software. Eine wachsende installierte Fahrzeugbasis könnte dafür die Grundlage schaffen. Der attraktivste Fortschritt wäre ein Modell, das sich auf vergleichbaren Routen bei weiteren Flottenbetreibern erfolgreich wiederholen lässt.

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Quellen

ABC News / Kerry Staight: Electric trailers offer a new way to cut diesel costs in Australia's freight industry, 14. November 2026.

https://www.abc.net.au/news/2026-11-14/electric-trailers-cut-diesel-costs/107377776

ABC Landline: Electric Trucks: Innovative alternative from local manufacturers, 15. November 2026.

https://www.abc.net.au/news/rural/programs/landline/2026-11-15/electric-trucks-innovative-alternative-from-local-manufacturers/107382924

Daimler Truck: Omniplus Charge - Beratung und Dienstleistungen rund um Ladeinfrastruktur, 10. November 2026.

https://www.daimlertruck.com/en/newsroom/pressrelease/omniplus-charge-the-brand-for-consulting-and-services-around-charging-infrastructure-53658175

Volvo Trucks: Volvo starts series production of electric trucks with up to 700 km range, 14. September 2026.

https://www.volvotrucks.com/en-en/news-stories/press-releases/2026/sep/volvo-starts-series-production-of-electric-trucks-with-up-to-700.html

Volvo Trucks: New drivelines and technologies at IAA 2026, Juli 2026.

https://www.volvotrucks.com/en-en/news-stories/press-releases/2026/jul/volvo-trucks-at-iaa-2026-new-drivelines-and-technologies.html

Janus Electric: Horizon Two Strategy Presentation, 4. November 2026.

https://6ix.com/deck/b579n74i/janus-electric-holdings-investor-presentation-november-2026

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Janus Electric

Land: Australien

ISIN: AU0000395626

Janus Electric Ltd

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