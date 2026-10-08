Harter Schlag für die Bremer: Sie müssen künftig mit 20 Prozent weniger Flugmöglichkeiten zurechtkommen. Denn gerade sind die seit September laufenden Verhandlungen zwischen Airline, Flughafen und Bremer Regierung über neue Konditionen gescheitert. Nach Darstellung von Wirtschaftsstaatsrat und Flughafen-Aufsichtsratschef Kai Stührenberg verlangte Ryanair so weitgehende Nachlässe, dass Bremen bis zu fünf Euro je Passagier hätte zuschießen D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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