Traunstein/Leipzig (ots) -Der Projektentwickler MaxSolar und der Flexibilitätsvermarkter Energy2market (e2m) haben ein sieben Jahre laufendes Hybrid-Power-Purchase-Agreement (Hybrid-PPA) unterzeichnet. Der kombinierte Stromabnahmevertrag umfasst die Vermarktung eines 45-MWp-Solarparks und eines 20-MW-Batteriespeichers mit 40-MWh-Kapazität im mecklenburg-vorpommerschen Waren (Müritz). Der Solarpark hat im Sommer 2026 den Betrieb aufgenommen, der Speicher folgt im September 2027. Solarpark und Batteriespeicher sind als Co-Location-Projekt konzipiert und nutzen einen gemeinsamen Netzanschluss über ein eigenes Umspannwerk.Damit schließen die beiden Unternehmen das bundesweit erste Hybrid-PPA ab, das die Vergütung des Batteriespeichers über eine Floor-Struktur absichert. Der Betreiber erhält einen Anteil an den Optimierungserlösen ist aber gleichzeitig durch eine vertraglich vereinbarte Mindestvergütung abgesichert."Nach Gemmingen, Friedrichshof und Darstadt bringen wir in Waren unsere vierte Co-Location mit dem vierten Vermarktungskonzept auf den Weg. Mit Energy2market setzen wir dabei auf einen sehr starken Partner in der Flexibilitätsvermarktung. Die vereinbarte Floor-Struktur verbindet langfristige Planbarkeit mit einer optimalen Bewirtschaftung des Batteriespeichers und schafft damit Vorteile für beide Vertragsparteien", sagt Moritz Kimmich, PPA Origination Manager bei MaxSolar.Erzeugung, Speicherung und Vermarktung intelligent verbindenDie Kombination von Photovoltaik und Batteriespeicher an einem gemeinsamen Netzanschlusspunkt eröffnet zusätzliche Flexibilität in der Vermarktung erneuerbarer Energie. Da der Batteriespeicher nicht an den Zeitpunkt der Solarerzeugung gebunden ist, kann er gezielt auf Markt- und Preissignale reagieren. In der Multimarkt Optimierung wird der Speicher gezielt in dem Marktsegment - Day-Ahead-, Intraday- oder Regelenergiemarkt - vermarktet, in dem die höchsten Erlöse erzielt werden können."Mit dem Vermarktungsmodell für Waren gehen wir neue Wege. In den vergangenen Jahren konnten wir bei der Optimierung von Grünstromspeichern in Co-Location mit PV bereits attraktive Erlöspotenziale heben, nun verbinden wir diese erstmals mit einer langfristigen Erlösabsicherung. Die Floor-Struktur schafft planbare Cashflows, ohne dass der Betreiber dafür die Optimierungserlöse seines Speichers vollständig abgeben muss. Wir freuen uns, dass wir in konstruktiven Gesprächen mit MaxSolar ein innovatives Vermarktungsmodell für Grünstromspeicher entwickelt haben", fügt Filip Markert, Originator bei Energy2market,hinzu.Ebenfalls betont Christoph Strasser, Geschäftsführer von MaxSolar: "Ein NextGen IPP braucht nicht nur ein diversifiziertes Anlagenportfolio, sondern auch innovative und vielfältige Vermarktungsmodelle. Mit Strukturen wie beim Projekt Waren schafft MaxSolar planbare Cashflows, stärkt die Finanzierbarkeit der Projekte und bewahrt gleichzeitig die Chance, an den Energiemärkten zusätzliche Erlöspotenziale zu erschließen. Diese Kombination ist für uns ein wesentlicher Baustein für ein resilientes und wachsendes IPP-Portfolio."Das siebenjährige Hybrid-PPA verbindet langfristige Erlösabsicherung für MaxSolar mit der marktoptimierten Vermarktung und Bewirtschaftung des Co-Location-Projekts durch e2m."Die Energiewende braucht nicht nur mehr erneuerbare Erzeugung und Speicher, sondern auch Vermarktungsmodelle, die beides intelligent miteinander verbinden und langfristig tragfähig machen. Mit unserer Erfahrung in der Flexibilitätsvermarktung, unserer eigenen Bilanzstärke und der EDF-Gruppe im Hintergrund können wir innovative Vertragsmodelle nicht nur strukturieren, sondern auch langfristig absichern. Wir danken MaxSolar für das entgegengebrachte Vertrauen und sehen der langfristigen Zusammenarbeit mit großer Zuversicht entgegen. Gemeinsam schaffen wir mit diesem Projekt eine Blaupause für die nächste Generation von Co-Location-Projekten.", sagt Hannes Behacker, Geschäftsführer von energy2market.MaxSolar und e2m wollen ihre Zusammenarbeit langfristig fortsetzen. Die Erfahrungen aus dem Projekt Waren sollen dabei auch in die Entwicklung und Vermarktung weiterer wirtschaftlich tragfähiger Co-Location- und Speicherprojekte einfließen.Über MaxSolar GmbHAls ganzheitlicher Infrastrukturentwickler und Betreiber decken wir die gesamte Wertschöpfungskette der neuen Energiewirtschaft ab. Mit Erneuerbaren Energien, flexiblen Speicherlösungen und regionalen Wärme- und Mobilitätskonzepten stärken wir die Resilienz der Versorgung und Wettbewerbsfähigkeit von Industrie-, Techunternehmen sowie Kommunen.Zudem bietet MaxSolar Power Purchase Agreements (PPAs) für eine langfristige und planbare Versorgung mit grünem Strom. Mit einer Projektpipeline von 6,1 Gigawatt und sechs Standorten in Deutschland ist MaxSolar sowohl regional als auch national aktiv.www.maxsolar.comÜber Energy2marketDie Energy2market GmbH (e2m) mit Sitz in Leipzig ist einer der führenden Optimierer und Flexibilitätsvermarkter in Deutschland und Teil der EDF-Gruppe. Über ein eigenes virtuelles Kraftwerk bündelt und steuert e2m mehrere Tausend dezentrale Anlagen und vernetzt erneuerbare Erzeuger, Batteriespeicher und weitere flexible Assets mit den Stromhandelsmärkten. Das Unternehmen wurde 2009 in Leipzig gegründet und gehört seit 2019 zur EDF-Gruppe.www.e2m.energyPressekontakt:Pressekontakt MaxSolarFranziska StrasserPR & Content SpecialistTel: +49 (0)151 431 79515E-Mail: publicaffairs@maxsolar.dePressekontakt e2m:Erec Lützkendorf c/o BETTERTRUST GmbHLuisenstraße 4010117 BerlinTel: +49 (0) 178 1198111E-Mail: e.luetzkendorf@bettertrust.deOriginal-Content von: MaxSolar GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170503/6367331